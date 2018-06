Αναβάθμιση λογισμικού αυτόματου μηχανήματος Riboprinter σε Εργαστήριο του ΤΕΙ Ηπείρου

Από αριστερά προς τα δεξιά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ - Υπεύθυνος Χημικού - Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της “ΠΙΝΔΟΣ” Α.Π.Σ.Ι., ΑΘΗΝΑ ΤΖΩΡΑ - Κτηνίατρος PhD, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγείας των Ζώων – Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου , ZBYNEK SUCHOMEL - Account and Distribution Manager, HYGIENA ,ΕΦΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ- Business Development Manager of ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ ΑΒΕΕ, ALEXANDER BREKHOVKIKH -Sales & Technical Account Manager of Hygiena International at Hygiena division of Everteam LLC