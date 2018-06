Πέθανε η Eunice Gayson, το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Η Βρετανίδα ηθοποιός Eunice Gayson (Γιούνις Γκέισον), η οποία ερμήνευσε το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στον κινηματογράφο, στην ταινία «Dr No» (1962), πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

«Με ιδιαίτερη θλίψη ενημερωθήκαμε πως η Eunice Gayson, το πρώτο μας κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, που υποδύθηκε τη Sylvia Trench στον ''Dr No'' και στο ''From Russia with Love'' απεβίωσε. Οι σκέψεις μας είναι στην οικογένειά της», δήλωσαν οι παραγωγοί Michael G. Wilson και Barbara Broccoli στον επίσημο λογαριασμό του διάσημου κατασκόπου 007.

Αν και αρχικά είχε εμφανιστεί για τον ρόλο της Miss Moneypenny, η Eunice Gayson εξασφάλισε τελικά εκείνον του κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ, Sylvia Trench.

Ήταν η πρώτη που γοήτευσε τον Τζέιμς Μποντ στο «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον δρος Νο», αν και στην ιστορία έμεινε κυρίως η Ursula Andress που έπαιξε, επίσης, στην ταινία.

Η Eunice Gayson, γεννημένη στο Σάρεϊ το 1928, ερμήνευσε και άλλους ρόλους στη μεγάλη οθόνη, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Hammer Horror» ενώ εμφανίστηκε και στην ταινία «Η εκδίκηση του Φρανκενστάιν» (1958).

