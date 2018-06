«Δίχτυα - φαντάσματα» μεταμορφώνονται στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τι είναι τα «δίχτυα-φαντάσματα» και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε σε ένα βιώσιμο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας;

Η απάντηση δίνεται από το Second Nature, ένα καινοτόμο πρόγραμμα Έρευνας & Σχεδιασμού, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το 3D printing για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι αλιείς, συχνά, χάνουν ή εγκαταλείπουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα. Τα δίχτυα αυτά αποκαλούνται «δίχτυα-φαντάσματα», επειδή παραμένουν στον βυθό της θάλασσας για χρόνια, παγιδεύοντας ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο θανατηφόρα θαλάσσια απορρίμματα, μια εξαιρετικά σημαντική περιβαλλοντική απειλή παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα Second Nature συλλέγει «δίχτυα-φαντάσματα» από τον βυθό της θάλασσας και τα μετατρέπει σε πρώτη ύλη, καθώς από το πλαστικό τους δημιουργούνται πολύχρωμα νήματα, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για τρισδιάστατη εκτύπωση. Με τη βοήθεια του 3D printing, λοιπόν, μετατρέπονται σε ψηφιακά κατασκευασμένα κοχύλια, αλλά και σε πολύχρωμα επιτραπέζια σκεύη και έπιπλα, απολύτως χρηστικά. Με αυτόν τον τρόπο τα δίχτυα αποκτούν μια «δεύτερη ζωή», ενώ παράλληλα προτείνεται μια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης.

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τις «Ημέρες Θάλασσας» στον Πειραιά, φιλοξενεί την έκθεση «Second Nature - A New Life», όπου παρουσιάζεται η σειρά των τρισδιάστατα εκτυπωμένων αντικειμένων που κατασκεύασε η ομάδα The New Raw από τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα, ενώ προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Second Nature» της υποψήφιας για Όσκαρ κινηματογραφίστριας Δάφνης Μαντζιαράκη.





Στο πλαίσιο του προγράμματος Second Nature, στις 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συμπόσιο «Second Nature. Marine Plastic Waste - Blue & Circular Economy - New Technologies» με ομιλητές σημαντικούς επιστήμονες και ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, σχεδιασμού και τεχνολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.





Η πρωτοβουλία Second Nature αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και το αρχιτεκτονικό γραφείο The New Raw και περιλαμβάνει σειρά δράσεων, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά.

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2ας Μεραρχίας 36, Πειραιάς, τηλ. επικοινωνίας: 216 9003700Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-20.00, Σάββατο 10.00-14.00Είσοδος ελεύθερη

gkoul@naftemporiki.gr