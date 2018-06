Ασυνήθιστος «Xenos» από τον Leon of Athens

Ο τραγουδοποιός Leon of Athens μαζί με την μπάντα του δίνουν μια συναυλία έξω από τα συνηθισμένα, στον Κήπο της Πειραιώς 260, στις 5 Ιουνίου, στις 10.30 το βράδυ.

Το κοινό θα απολαύσει διασκευές αγαπημένων κομματιών από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά και όλα τα νέα κομμάτια του Leon of Athens από το νέο άλμπουμ του, με τίτλο «Xenos», που κυκλοφορεί από την Minos EMI, το 2018. Μαζί με τον Leon of Athens και το συγκρότημά του, συμπράττει μία dream team γυναικείων φωνών, οι chórεs, που τραγουδούν a cappella, έχοντας ως αφετηρία τους παραδοσιακούς ήχους από όλον τον κόσμο.

O Leon of Athens ξεχώρισε από τον πρώτο κιόλας δίσκο του, το «Futrue». Με τον επόμενο δίσκο του, «Global», κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα (The Guardian, The New York Times, BBC, NME). Τις ενορχηστρώσεις της χορωδίας υπογράφει ο συνθέτης Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ο οποίος είναι από τους πιο δραστήριους μουσικούς της χώρας, μετρώντας δεκάδες συνεργασίες με καλλιτέχνες της εγχώριας και της παγκόσμιας σκηνής.

Συντελεστές

Μουσική - στίχοι: Τιμολέων Βερέμης (Leon of Athens), ενορχήστρωση χορωδίας: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, διδασκαλία χορωδίας: Μαρίνα Σάττι, διεύθυνση χορωδίας: Στάθης Σούλης, ήχος: Νίκος Γκουντινάκης, φώτα: Μενέλαος Ορφανός. Ερμηνεύουν: Τιμολέων Βερέμης (φωνή), Κωνσταντίνος Γιαννίρης (μπάσο), Τζιμ Σταρίδας (τρομπόνι), Julie Thorp (πλήκτρα), Kaja Magsam (ντραμς), Λευτέρης Βολάνης (ηλεκτρική κιθάρα). Φωνητικό σύνολο chórεs: Νεφέλη Σκοπετέα, Μαριάννα Τσαμπά, Μυρτώ Παππά, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Χαρά Ζαχαράκου, Δάφνη Δαυίδ, Αναστασία Μεγαλοκονόμου, Νάσια Ιακώβου, Δανάη Πολίτη, Δέσποινα Κοντοζανή, Κατερίνα Κουτσονικόλα, Ντίμη Σπέλα, Ειρήνη Κυριακουλάκου, Χριστίνα Βούλγαρη, Αθηνά Σακαλή, Λιάνα Κοκόση, Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου, Θεώνη Φύτρου, Όλγα Λάσκαρη, Φένια Ζαχαρίου, Γιούλη Δανιγγέλη, Βασιλική Βλαμάκη, Εβελίνα Μεγαλοκονόμου.

Πληροφορίες

Πειραιώς 260 - Κήπος: Πειραιώς 260 - Ταύρος, τηλ.: 210 9282900. Τιμές εισιτηρίων: από 8 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου, καταστήματα: Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s, Viva Kiosk στο Σύνταγμα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τηλεφωνικά: 210 3272000, ομαδικές κρατήσεις: 210 3222720, κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 7800056 (ώρες λειτουργίας: 9:00 - 17:00), ηλεκτρονικά: greekfestival.gr και viva.gr.

naftemporiki.gr