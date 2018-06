Κλιμάκιο των Διευρωπαϊκών Δικτυων Μεταφορών στην Ελλάδα

Σειρά επαφών με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και στελέχη του υπουργείου θα έχει την επόμενη εβδομάδα κλιμάκιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών με επικεφαλής τον κ. Mathieu Grosch, Coordinator of the Orient /East – Med Corridor of TEN-T, (Συντονιστή του Διαδρόμου Ανατολή/ Ανατολική Μεσόγειος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών), για να συζητήσουν και να δουν στο πεδίο τα ολοκληρωμένα και υπό εξέλιξη έργα υποδομών των μεταφορών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου το κλιμάκιο θα συναντηθεί με τον υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ).

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, αφού πραγματοποιηθεί ξενάγηση του κλιμακίου στους χώρους του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου Πεδίου, όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς θα λάβουν μέρος σε ημερίδα με θέμα «Συνδυασμένες Μεταφορές και ο Ρόλος της Ελλάδας» που διοργανώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο.

Μετά το πέρας των εργασιών της ημερίδας, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θάνο Βούρδα και τον Ευρωπαίο Συντονιστή κ. Mathieu Grosch, θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με θέμα τη διακρατική συμφωνία «Rail T-K-A-B-V-R Ρroject». Πρόκειται για τη σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με τρία βασικά λιμάνια της Βουλγαρίας (Μπουργκάς- Βάρνα – Ρούσε).

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου, παρουσία του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η διαδρομή Πειραιάς - Λιανοκλάδι με ηλεκτροκίνητο τρένο και στη συνέχεια επίσκεψη στη μεγαλύτερη καλωδιωτή σιδηροδρομική γέφυρα των Βαλκανίων (Γέφυρα 26) που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Την επόμενη ημέρα το κλιμάκιο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και θα επισκεφτεί με τον Γενικό Γραμματέα κ. Θάνο Βούρδα και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και τα υπό εξέλιξη έργα του Μετρό στην πόλη.