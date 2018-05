Το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται «θαυματουργό» για την υγεία ηλικιωμένων

Η προπόνηση ποδοσφαίρου δύο φορές την εβδομάδα σε συνδυασμό με τη διατροφική καθοδήγηση βελτιώνει το επίπεδο φυσικής κατάστασης και το προφίλ καρδιαγγειακής υγείας σε αγύμναστα άτομα (γυναίκες και άνδρες) μεγάλης ηλικίας ακόμα κι αν έχουν προδιαβήτη, ενώ οδηγεί σε υγιέστερη απώλεια βάρους απ ' ό,τι μέσω της κανονικής δίαιτας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης παγκόσμιας μελέτης η οποία διεξάγεται στις Νήσους Φερόε από ερευνητές ποδοσφαίρου και φυσιολόγους από το Τμήμα Αθλητικής Επιστήμης και Κλινικής Βιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας και περιλαμβάνει τη ποδοσφαιρική και διαιτητική καθοδήγηση σε ενήλικες με προδιαβήτη.

50 άτομα - 25 από κάθε φύλο - υποβλήθηκαν σε παρέμβαση 16 εβδομάδων που περιελάμβανε διατροφική καθοδήγηση και διήμερες προπονήσεις ποδοσφαίρου διάρκειας 30-60 λεπτών. Η διάρκεια της εκπαίδευσης αυξήθηκε σταδιακά από τα 30 λεπτά ανά συνεδρία τις πρώτες 2 εβδομάδες, σε 60 λεπτά ανά συνεδρία στις τελευταίες 10 εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες ήταν άντρες και γυναίκες ηλικίας 55-70 ετών με κακή φυσική κατάσταση και κατά κύριο λόγο υπέρβαροι και κάποιοι με προδιαβήτη ενώ, οι μισοί είχαν οστεοπόρωση.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδυασμού του ψυχαγωγικού ποδοσφαίρου με την υγιεινή διατροφή και τα αποτελέσματα αυτής έχουν μόλις δημοσιευθεί στο Σκανδιναβικό επιστημονικό έντυπο «Journal of Medicine and Science in Sports».

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, Magni Mohr, αυτό που παρατήρησαν είναι ότι ο συνδυασμός ψυχαγωγικού ποδοσφαίρου και διαιτητικής καθοδήγησης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό με εξαιρετικά θετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και στο μεταβολικό ρυθμό του οργανισμού, περισσότερο από ότι είχαν ελπίσει ότι θα είναι.

Η βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας στα άτομα που ακολούθησαν την προπόνηση μαζί με τις διατροφικές συμβουλές καθορίστηκε από την αύξηση της φυσικής κατάστασης και από την μείωση της αρτηριακής πίεσης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αν οι συμμετέχοντες διατηρήσουν τις επιδόσεις τους θα μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 50%.

Το βελτιωμένο μεταβολικό προφίλ στα άτομα που ακολούθησαν την προπόνηση μαζί με τις διατροφικές συμβουλές, προσδιορίστηκε με μια σοβαρή μείωση στην ολική χοληστερόλη, στην LDL χοληστερόλη και στο ποσοστό σωματικού λίπους συγκριτικά με τα άτομα που ακολούθησαν μόνο διατροφικές οδηγίες. Επίσης, και οι δύο ομάδες εμφάνισαν μείωση του σακχάρου στο αίμα, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων.

Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χάσετε βάρος

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο συνδυασμός αυτός ήταν τόσο αποτελεσματικός γιατί το ποδόσφαιρο ενδείκνυται για να “χτίσει” κανείς καλούς μύες.

Όπως λέει ο Peter Krustrup, καθηγητής Αθλητισμού και Επιστημών Υγείας στο πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, ο οποίος έχει 15ετή εμπειρία στη μελέτη των επιπτώσεων του ποδοσφαίρου στην υγεία, τα άτομα που συνδυάζουν τη διατροφική καθοδήγηση με την προπόνηση ποδοσφαίρου μπορούν να χάσουν ένα σημαντικό βάρος και ταυτόχρονα να επιτύχουν αύξηση της μυϊκής μάζας και της λειτουργικής ικανότητας. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τα αποτελέσματα της κανονικής δίαιτας, όπου το άτομο χάνει βάρος αλλά γίνεται σωματικά πιο αδύναμο επειδή χάνονται τόσο λίπος όσο και μυϊκή μάζα.

Επίσης, συμπληρώνει, «η μελέτη αποδεικνύει ότι μπορούμε να αποτρέψουμε τον διαβήτη τύπου 2 μέσω μιας παρέμβασης που συνδυάζει άσκηση και δίαιτα»

Τα στοιχεία της μελέτης σύμφωνα με τον καθηγητή Krustrup δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο είναι μια αποτελεσματική και ευρέως φάσματος άσκηση που λειτουργεί τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. Και μπορεί η ιδέα του ποδοσφαίρου για γυναίκες σε τόσο μεγάλες ηλικίες να ακούγεται κάπως περίεργη, ωστόσο είναι μια σημαντική μορφή εκγύμνασης για άτομα μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα, όπως λέει, οι συμμετέχοντες απολάμβαναν την προπόνηση τους και δεν υπέστησαν βλάβες σε οστά και αρθρώσεις.

Ενώ, ο Magni Mohr, ο οποίος βοήθησε στην εφαρμογή της εκπαίδευσης και των δοκιμών στις Νήσους Φερόε τόνισε ότι «Οι συμμετέχοντες έκαναν καλές σχέσεις, διασκέδαζαν όλοι μαζί και απολάμβαναν την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο».