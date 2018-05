«Mercedes me»: Δημιουργική σχέση οδηγού-αυτοκινήτου 

Από την έντυπη έκδοση

Η Mercedes Benz, από την 1η Ιανουαρίου 2018, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο της μάρκας μέσω του νέου brand Mercedes me, καθιστώντας εφικτή πλέον την δικτύωσή τους με το όχημά τους και το όχημα με τον κόσμο γύρω του.

Το Mercedes me επιτρέπει την απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση του χρήστη σε όλους τους τομείς, δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών της μάρκας. Περιλαμβάνει ένα «πακέτο» ειδικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών κινητικότητας, συνδεσιμότητας, service και χρηματοδότησης καθώς και εμπειρίες της μάρκας που διαρκώς εξελίσσονται. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μέσω του Mercedes me συνοψίζονται σε 5 κατηγορίες: Move: Λύσεις για έξυνες μετακινήσεις Connect: Σύνδεση του αυτοκινήτου παντού και κάθε στιγμή. Assist: Προσωποποιημένη προσφορά υπηρεσιών για πελάτες Mercedes me. Finance: Εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Inspire: Επίσκεψη στον κόσμο της έρευνας και ανάπτυξης της Mercedes-Benz.