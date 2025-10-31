Logo Image

Ο καγκελάριος με το ψεύτικο όνομα. Και η πιο αληθινή συγγνώμη

Stories

Ο καγκελάριος με το ψεύτικο όνομα. Και η πιο αληθινή συγγνώμη

REUTERS/Lisi Niesner

Τόλμησε να αλλάξει όνομα για να σωθεί. Kαι στη συνέχεια άλλαξε μια χώρα για να σώσει την ψυχή της

Νατάσα Στασινού [email protected]

Βερολίνο, 1933. Ένας νεαρός σοσιαλιστής, ο Χέρμπερτ Καρλ Φραμ, βρίσκεται στο στόχαστρο των Ναζί.

Γνωρίζει πως αν μείνει, θα συλληφθεί ή θα εκτελεστεί. Δραπετεύει στη Νορβηγία, χωρίς χαρτιά, χωρίς ταυτότητα, με μοναδικό εφόδιο τη θέληση να συνεχίσει τον αγώνα.

Εκεί, για να προστατευθεί, επιλέγει ένα νέο όνομα: Βίλι Μπραντ. Ένα όνομα απλό, συνηθισμένο, που δεν προδίδει τίποτα από το παρελθόν του. Από εκείνη τη στιγμή, ο Φραμ «πεθαίνει» και ο Μπραντ γεννιέται – ένας άνθρωπος με ψεύτικο όνομα, αλλά με αληθινή αποστολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ευρώπη και η κατάρα της γεωγραφίας

Η Ευρώπη και η κατάρα της γεωγραφίας

Ο εξόριστος που δεν ξέχασε τη Γερμανία

Στη Νορβηγία και αργότερα στη Σουηδία, ο Μπραντ εργάζεται ως δημοσιογράφος, γράφει άρθρα κατά του ναζισμού και βοηθά Γερμανούς πρόσφυγες να διαφύγουν.

Όταν ξεσπά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν εγκαταλείπει τη μάχη της πληροφορίας — μεταδίδει ειδήσεις, οργανώνει δίκτυα, κρατά ζωντανό το όραμα μιας άλλης Γερμανίας, ελεύθερης και δημοκρατικής.

Το ψευδώνυμο Βίλι Μπραντ (Willy Brandt) γίνεται πλέον κάτι περισσότερο από κάλυψη. Είναι μια νέα ταυτότητα.

Η επιστροφή

Μετά τον πόλεμο, ο Μπραντ επιστρέφει στο ερείπιο που ήταν η πατρίδα του. Το όνομα Φραμ ανήκει στο παρελθόν – ο κόσμος τον ξέρει πια μόνο ως Βίλι Μπραντ.

Εισέρχεται στον πολιτικό στίβο από την τοπική αυτοδιοίκηση, ανεβαίνει ταχύτατα και το 1957 εκλέγεται δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου.

Το 1961, όταν ο Χρουστσόφ χτίζει το Τείχος, ο Μπραντ στέκεται μπροστά του, σύμβολο μιας πόλης διχασμένης αλλά περήφανης. Ο Τζον Κένεντι τον αποκαλεί «φωνή της ελεύθερης Ευρώπης».

Η Ostpolitik και η συγγνώμη στα γόνατα

Το 1969, ο «άνθρωπος με το ψευδώνυμο» γίνεται καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας.

Με τη Ostpolitik, την πολιτική προσέγγισης με την Ανατολή, επιχειρεί να ενώσει αυτό που ο Ψυχρός Πόλεμος είχε χωρίσει.

Το 1970, στη Βαρσοβία, γονατίζει μπροστά στο Μνημείο των Ηρώων του Γκέτο. Δεν μιλά· ζητά συγγνώμη εκ μέρους ενός έθνους.

Η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου — κι ο Βίλι Μπραντ γίνεται ο πρώτος καγκελάριος που τιμάται με το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Χέρμπερτ Φραμ «πέθανε» νέος. Ο Βίλι Μπραντ έζησε για πάντα. Η ιστορία θυμάται τον καγκελάριο που τόλμησε να αλλάξει όνομα για να σωθεί. Kαι στη συνέχεια τόλμησε να αλλάξει μια χώρα για να σώσει την ψυχή της.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube