Πώς η σύζυγος ενός επιστάτη βοήθησε κληρονόμο του Hermès να ανακαλύψει ότι έχασε 15 δισ. δολάρια

Όταν οι γαλλικές αρχές κάλεσαν φέτος τον Ελβετό διαχειριστή πλούτου Έρικ Φρέιμοντ για ανάκριση, το πρώτο ερώτημα ήταν απλό: ποια είναι η σχέση του με τον Νικολά Πουές, κληρονόμο του οίκου Hermès και κάτοχο περιουσίας που κάποτε άγγιζε τα 15 δισ. δολάρια.

Η απάντηση, όμως, ήταν εκρηκτική: «Ήμασταν εραστές», φέρεται να είπε ο Φρέιμοντ.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, οι δύο άνδρες είχαν σχέση χρόνων, ζώντας μεταξύ Ισπανίας, Ελβετίας και Λονδίνου, με απόλυτη διακριτικότητα.

Ο Πουές, ωστόσο, αρνήθηκε τα πάντα. Περιέγραψε τον Φρέιμοντ ως έναν «απατεώνα, ακόμη και γκάνγκστερ», που τον απομόνωσε από φίλους και συγγενείς για να του αποσπάσει σταδιακά την περιουσία. Την απίστευτη αυτή υπόθεση περιγράφει σήμερα σε αναλυτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal.

Από δισεκατομμυριούχος… σχεδόν άπορος

Ο 82χρονος κληρονόμος, πέμπτης γενιάς της δυναστείας Hermès, κατέθεσε ότι σήμερα διαθέτει μόλις 1,2 εκατ. δολάρια από ρευστοποίηση ακινήτων – «κατά τα άλλα δεν μου έχει μείνει τίποτα», είπε στους ανακριτές.

Ο Φρέιμοντ, 67 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών, σκοτώθηκε τον Ιούλιο όταν παρασύρθηκε από τρένο κοντά στο Γκστάαντ. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Η μαρτυρία του –και του Πουές– αποκαλύπτει μία από τις πιο παράξενες υποθέσεις οικονομικής εξαπάτησης των τελευταίων δεκαετιών: την εξαφάνιση ενός πλούτου που περιλάμβανε τη μεγαλύτερη ατομική συμμετοχή στον κολοσσό της πολυτέλειας Hermès, διάσημο για τα μεταξωτά φουλάρια και τις τσάντες Birkin.

Η αποκάλυψη από τη σύζυγο του επιστάτη

Η ιστορία άρχισε να ξετυλίγεται το καλοκαίρι του 2022. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τα οικονομικά του, ο Πουές ρώτησε τον Φρέιμοντ αν είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά 1 εκατ. ελβετικών φράγκων σε ένα ζευγάρι που θεωρούσε σχεδόν οικογένειά του — τον επιστάτη του κτήματος, Τζαντίλ Μπούτρακ, και τη σύζυγό του, Μαρία Παθ.

Όταν ο Πιές παρατήρησε ότι ο Μπούτρακ δεν τον είχε ευχαριστήσει, ο Φρέιμοντ απάντησε πως «ντρέπεται να μιλήσει για τα χρήματα».

Η Παθ, που άκουσε τη συζήτηση από το διπλανό δωμάτιο, πλησίασε τον Πουές και του είπε την αλήθεια: κανένα ποσό δεν είχε ποτέ σταλεί.

Αυτό ήταν το σημείο καμπής. Ο κληρονόμος απευθύνθηκε σε φίλο του, πρώην Γάλλο διπλωμάτη, ο οποίος τον συμβούλευσε να ξεκινήσει έλεγχο των λογαριασμών του. Τότε άρχισε να αποκαλύπτεται το μέγεθος της εξαπάτησης.

Το μοτίβο της χειραγώγησης

Στις αρχές της καριέρας του, τη δεκαετία του ’80, ο Φρέιμοντ είχε ήδη επιδείξει αμφιλεγόμενες πρακτικές. Εργαζόμενος σε ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης, φέρεται να είχε χειριστεί προϋπογεγραμμένες εντολές πελατών για να αποσπά μετρητά, ώσπου ένα τυχαίο περιστατικό –ένας φάκελος που έπεσε από το παράθυρο του γραφείου του– αποκάλυψε τις πράξεις του.

Η υπόθεση «κουκουλώθηκε» από τον ισχυρό πεθερό του, και εκείνος συνέχισε την καριέρα του ως διαχειριστής πλούτου για οικογένειες της ευρωπαϊκής ελίτ.

Έτσι γνώρισε τον Πουές, που τον εμπιστεύτηκε τυφλά και του παραχώρησε πλήρη εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των μετοχών του στην Hermès.

Ο Φρέιμοντ εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη αυτή για να πουλήσει —χωρίς εντολή, σύμφωνα με την κατάθεση του Πουές— περίπου 4,8 εκατ. μετοχές του οίκου στη LVMH, τον βασικό ανταγωνιστή της Hermès, το 2008.

Οι μετοχές πουλήθηκαν κατά μέσο όρο 86 ευρώ η μία, ενώ σήμερα αξίζουν πάνω από 2.000 ευρώ η καθεμία — μια απώλεια αξίας που φτάνει τα 15 δισ. δολάρια.

Ένα δίκτυο εταιρειών-βιτρινών

Τα χρήματα από τις πωλήσεις διοχετεύθηκαν μέσω ενός περίπλοκου πλέγματος εταιρειών σε Ελβετία, Ντουμπάι και Παναμά, με λογαριασμούς συνδεδεμένους με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Φρέιμοντ.

Σύμφωνα με ανεξάρτητο έλεγχο, εκατοντάδες εκατομμύρια κατέληξαν σε «επενδύσεις-φούσκες» και σε έργα βιτρίνα, όπως η ανακαίνιση ενός γαλλικού οινοποιείου με ψεύτικα έπιπλα designer.

Ορισμένα από τα ποσά μεταφέρθηκαν σε εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών, άλλες σε funds στο Ντουμπάι που συνδέονται με τον Γάλλο τραπεζίτη Ολιβιέ Κουριόλ, ο οποίος έχει απασχολήσει και τις αμερικανικές αρχές για υποθέσεις ξέπλυμας και πώλησης χρυσού από τη Βενεζουέλα.

Το τέλος του Φρέιμοντ και η πτώση της αυταπάτης

Καθώς οι νομικές πιέσεις εντάθηκαν το καλοκαίρι του 2025, τα περιθώρια του Φρέιμοντ στένεψαν, εξηγεί η WSJ.

Η γαλλική Δικαιοσύνη είχε διατάξει πάγωμα των λογαριασμών και κατάσχεση έργων τέχνης και επίπλων στο σπίτι του στη Γενεύη.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Φρέιμοντ έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο Πουές, που σήμερα ζει με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, μαθαίνει σιγά σιγά την έκταση της ζημιάς. Πρόσφατα ανακάλυψε ότι το σπίτι του στις Άλπεις δεν του ανήκει πια, καθώς είχε μεταβιβαστεί —χωρίς να το αντιληφθεί— σε ίδρυμα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει.

«Μάλλον υπέγραψα κάποια έγγραφα χωρίς να το καταλάβω», είπε στους ανακριτές.

Η πρόταση να αγοράσει ξανά το σπίτι του για ένα συμβολικό φράγκο βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.

Ο απόηχος

Η ιστορία του Νικολά Πουές είναι κάτι περισσότερο από μια υπόθεση απάτης: είναι η πτώση ενός ανθρώπου που έζησε αποκομμένος από τον κόσμο και παραπλανήθηκε από εκείνον που εμπιστεύτηκε περισσότερο.

Και ίσως, όπως είπε ένας παλιός γνώριμος της οικογένειας Hermès, «το πιο τραγικό δεν είναι τα 15 δισ. που χάθηκαν, αλλά τα 20 χρόνια ζωής που του έκλεψαν».