Ο «μπαμπάς» που πλημμύρισε με πετρέλαιο την Αμερική

Στην άκρη του χωραφιού μιας χήρας στο ανατολικό Τέξας, πλήθος χιλιάδων ανθρώπων έχει συγκεντρωθεί. Η Μεγάλη Ύφεση έχει βυθίσει τις ζωές τους στη φτώχεια και την αβεβαιότητα.

Όμως στο Rusk County η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Για εβδομάδες οι φήμες οργιάζουν ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Ο καπνός από τα τσιγάρα ανακατεύεται με την υγρασία του βραδινού αέρα, ώσπου μια κραυγή παγώνει τους πάντες:

«Σβήστε τα τσιγάρα, θα πιάσουμε φωτιά!». Και τότε, με έναν εκκωφαντικό βρυχηθμό, το έδαφος σείεται. Μια τεράστια κολώνα πετρελαίου εκτοξεύεται στον ουρανό. Το Daisy Bradford No. 3 ανοίγει τις πύλες του μεγαλύτερου κοιτάσματος που έχει ποτέ ανακαλυφθεί στην Αμερική.

Η κραυγή ανήκει σο Κολόμπους Μάριον Τζόινερ. Αλλά όλοι τον φωνάζουν «Dad» (μπαμπά). Είναι 71 χρονών, με πρόσωπο σκαμμένο από τις αποτυχίες. Στην Οκλαχόμα έχει ήδη χάσει δύο φορές την περιουσία του ψάχνοντας για πετρέλαιο. Κάθε άλλος θα είχε παρατήσει το κυνήγι του μαύρου χρυσού. Αλλά όχι εκείνος. Όταν το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα, το ημερολόγιο γράφει 3 Οκτωβρίου 1930.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’20 μετακομίζει στο Τέξας. Οι γεωλόγοι γελούν μαζί του: «Δεν υπάρχει σταγόνα πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά της πολιτείας», του λένε. Εκείνος δεν τους ακούει. Έχει βάλει στο μάτι μια φάρμα στο Rusk County. Η ιδιοκτήτριά της, η χήρα Ντέιζι Μπράντφορντ, αποφασίζει να του δώσει μια ευκαιρία. Του παραχωρεί γη με μίσθωση και τον στηρίζει όσο μπορεί.

Η πίστη της Ντέιζι

Η Ντέιζι είναι μια γυναίκα που παλεύει να κρατήσει το αγρόκτημά της ζωντανό. Κι όμως, δείχνει εμπιστοσύνη στον επίμονο γέροντα.

Του ανανεώνει τα μισθωτήρια, του δίνει χρόνο, ακόμα και φαγητό για τους εργάτες του. Ο εξοπλισμός του είναι μισοδιαλυμένος, οι οικονομίες του εξανεμίζονται, και δύο γεωτρήσεις έχουν ήδη αποτύχει.

Στην τρίτη προσπάθεια, όταν ακόμη και τα ξύλινα πέδιλα που χρησιμοποιεί για να μετακινεί τον γερανό σπάνε, ο Joiner αποφασίζει να στήσει τη μηχανή του ακριβώς εκεί που έσπασαν. Και αυτή η απόφαση θα αλλάξει την ιστορία.

Η στιγμή της μεγάλης έκρηξης

Οι πρώτες δοκιμές δείχνουν σημάδια ελπίδας. Η φήμη εξαπλώνεται γρήγορα. Την ημέρα της τελικής γεώτρησης, περίπου τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι έχουν μαζευτεί γύρω από το χωράφι της χήρας.

Όλοι περιμένουν. Και τότε – με μια εκκωφαντική δύναμη – το Daisy Bradford No. 3 εκρήγνυται. Πετρέλαιο εκτοξεύεται δεκάδες μέτρα ψηλά.

Ο κόσμος πανηγυρίζει, τρέχει, φωνάζει. Ο «γέρος τρελός» μόλις απέδειξε ότι είχε δίκιο. Το Ανατολικό Τέξας κρύβει κάτω από τα πόδια του ένα κοίτασμα 45 μιλίων μήκους και 10 μιλίων πλάτους.

Από τον ενθουσιασμό στο χάος

Σε λίγες μέρες, ολόκληρο το Τέξας σείεται. Χιλιάδες μικροεπενδυτές και τυχοδιώκτες συρρέουν. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν – από 1 δολάριο το βαρέλι, σε μόλις 13 σεντς. Σε μερικά σημεία βυθίζονται ακόμη και στα… 2 σεντς.

Η περιοχή μεταμορφώνεται σε δάσος από ξύλινους πύργους. Σπίτια, αυλές, ακόμη και αυλές εκκλησιών γεμίζουν με εξέδρες γεώτρησης.

Η μικρή πόλη Κίλγκορ, με λιγότερους από 500 κατοίκους, μέσα σε λίγα χρόνια ξεπερνά τις 10.000 ψυχές. Οι εφημερίδες μιλούν για το «Πλουσιότερο Τετράγωνο του Κόσμου».

Η εισβολή του κράτους

Η κατάσταση ξεφεύγει. Η υπερπαραγωγή ρίχνει την αγορά στο χάος, η παράνομη διακίνηση φουντώνει και οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται.

Τον Αύγουστο του 1931, ο κυβερνήτης Ρος Στέρλινγκ αναγκάζεται να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Χίλιοι διακόσιοι άνδρες της Εθνοφρουράς αναλαμβάνουν να επιβάλουν την τάξη στα χωράφια του Rusk County.

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Τέξας (Texas Railroad Commission), που είχε ιδρυθεί για να εποπτεύει… τρένα, αποκτά πλέον εξουσία να ρυθμίζει την παραγωγή πετρελαίου.

Με τον νόμο Connally Hot Oil Act του 1935, το κράτος αποκτά το δικαίωμα να ελέγχει κάθε βαρέλι που φεύγει από το Τέξας.

Από τον «Dad» στον H.L. Hunt

Για τον ίδιο τον Joiner, όμως, η τύχη γυρίζει. Παρά την ιστορική ανακάλυψη, έχει πουλήσει – ξαναπουλήσει – και υπερπουλήσει δικαιώματα μίσθωσης, πολλές φορές το ίδιο κομμάτι γης. Οι δίκες πληθαίνουν, οι πιστωτές τον κυνηγούν. Το 1931, αναγκάζεται να πουλήσει τα δικαιώματά του στον Έιτζ Ελ Χαντ ( H.L. Hunt) έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Χαντ θα γίνει ο πλουσιότερος άνδρας της Αμερικής, χτίζοντας αυτοκρατορία με βάση το πετρέλαιο της East Texas Oil Field.

Ο Τζόινερ αντίθετα, θα περάσει τα τελευταία του χρόνια στο Ντάλας, σε συνθήκες σχεδόν φτώχειας, αν και ολόκληρη πόλη, η Τζόινερβιλ, παίρνει το όνομά του.

Το Τέξας αλλάζει για πάντα

Η ανακάλυψη του Daisy Bradford No. 3 αλλάζει ολόκληρο το Τέξας – και κατ’ επέκταση τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε μια στιγμή που η Ύφεση έχει γονατίσει τη χώρα. Μικρές αγροτικές κοινότητες μετατρέπονται σε βιομηχανικά κέντρα. Οικογένειες που ζούσαν στην ανέχεια βρίσκουν ελπίδα.

Όταν ξεσπά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, το πετρέλαιο του Τέξας τροφοδοτεί την αμερικανική πολεμική μηχανή. Οι τεράστιοι αγωγοί, όπως ο Big Inch, που ξεκινούν από το Longview, μεταφέρουν καύσιμα ως τη Βιρτζίνια για να φτάσουν στον Ατλαντικό.

Κληρονομιά 5 δισεκατομμυρίων βαρελιών

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, το East Texas Oil Field έχει παράξει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Παραμένει το πιο παραγωγικό πεδίο των ΗΠΑ.

Όμως πάνω από τους αριθμούς, πάνω κι από τα δολάρια, μένει η ιστορία ενός γέροντα που δεν τα παράτησε ποτέ. Ο «μπαμπάς» με το κουτσό γεωτρύπανο, τη στήριξη μιας χήρας και την επιμονή του, έγραψε μια σελίδα που γέμισε το Τέξας – και την Αμερική – με πετρέλαιο.