O Αϊνστάιν της Wall Street: Ποιο είναι το πρόσωπο που βλέπουμε σε κάθε κραχ και κάθε ράλι της αγοράς

Δεν ήταν πάντα «ο Αϊνστάιν της Wall Street». Το παρατσούκλι ήρθε αργότερα, όταν το εκφραστικό του πρόσωπο και τα άσπρα του μαλλιά έγιναν η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της αίθουσας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Κυρίες και κύριοι, ιδού ο Πίτερ Τάχμαν. Η Wall Street Journal παρουσιάζει την ιστορία του ξεχωριστού αυτού χρηματιστή.

Το πρώτο του «αστέρι» άναψε στις 28 Φεβρουαρίου 2007, όταν η φωτογραφία του κοσμούσε το εξώφυλλο της Daily News με τίτλο «What Now Dow?», την ημέρα που οι αγορές κατρακυλούσαν, προμηνύοντας την επερχόμενη χρηματοπιστωτική κρίση.

Από τότε, οι αντιδράσεις του έγιναν παγκόσμιο σημείο αναφοράς κάθε φορά που τα χρηματιστήρια περνούν έντονες διακυμάνσεις.

Τα παιδικά χρόνια

Η δική του ιστορία, όμως, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Γιος δύο επιζώντων του Ολοκαυτώματος, που γνωρίστηκαν σε στρατόπεδο εκτοπισμένων μετά τον πόλεμο, ο Τάχμαν μεγάλωσε με το παράδειγμα γονιών που ξαναέχτισαν τη ζωή τους από την αρχή.

Ο πατέρας του, γιατρός, ήταν από τους πρώτους Εβραίους φοιτητές που έγιναν δεκτοί σε ιατρική σχολή στη μεταπολεμική Γερμανία.

Με αυτό το υπόβαθρο, ο Πίτερ δεν φοβήθηκε να δοκιμάσει πολλά: σπουδές στη γεωργία και στα διεθνή οικονομικά, δουλειά ως πορτιέρης στο θρυλικό Studio 54, δικό του δισκοπωλείο στο Greenwich Village, εμπόριο εμπορευμάτων, ακόμη και λογιστής για νορβηγική πετρελαϊκή στη Δυτική Αφρική.

Η πρώτη μέρα στο χρηματιστήριο

Το καλοκαίρι του 1985, χάρη σε έναν φίλο του πατέρα του, βρέθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Άρχισε ως teletypist, πληκτρολογώντας δεδομένα, και μέσα σε τριάμισι χρόνια κατέκτησε δικό του «κάθισμα» στο NYSE, στις 17 Απριλίου 1988.

Την πρώτη του μέρα στον χώρο, ανάμεσα στους traders, βρέθηκε και ο ίδιος ο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Η αδρεναλίνη, το χάος, οι φωνές των συναλλαγών τον μάγεψαν. Ήξερε ότι εκεί βρήκε το πεπρωμένο του.

Σαράντα χρόνια στην καρδιά των αγορών

Από τον κραχ του 1987 μέχρι τη φούσκα του dot-com, από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έως την αναταραχή της πανδημίας, ο Τάχμαν έζησε από πρώτο χέρι όλα τα μεγάλα επεισόδια της Wall Street.

Όπως αφηγείται στη WSJ, Είδε τον Dow Jones να ανεβαίνει από τις 1.265 μονάδες το 1985 στις περίπου 44.000 σήμερα. Είδε τις συναλλαγές να περνούν από το ανοιχτό παζάρι στις φωνές, στις άμεσες ηλεκτρονικές εντολές που ολοκληρώνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Και, βέβαια, είδε τον εαυτό του να μετατρέπεται σε σύμβολο: χιλιάδες φωτογραφίες, εκατοντάδες εξώφυλλα, τηλεοπτικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Έφτασε ακόμη και να γίνει φιγούρα παιχνιδιού – με τα άσπρα μαλλιά και τις εκφράσεις που «γράφουν».

Η νέα αποστολή

Παρά την τεχνολογική επανάσταση που έχει συρρικνώσει τον ρόλο των floor traders, ο ίδιος πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν απαραίτητοι. Με αυτή τη φιλοσοφία, ίδρυσε την Wall Street Global Trading Academy, εκπαιδεύοντας νέους επενδυτές στην τεχνική ανάλυση και στη διαχείριση ρίσκου.

«Η μεγαλύτερη μου κληρονομιά», λέει, «θα είναι αν κατάφερα να μεταδώσω σε άλλους τον ενθουσιασμό που νιώθω κάθε μέρα για τις αγορές».

Ο άνθρωπος που έγινε σύμβολο

Για τον Πίτερ Τάχμαν, η Wall Street δεν ήταν απλώς ένας χώρος εργασίας. Ήταν – και παραμένει – το σκηνικό όπου ζει το αμερικανικό όνειρο: από γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χρηματιστές του κόσμου.

Και αν κρίνει κανείς από το χαμόγελο και την αστείρευτη ενέργειά του, ο «Αϊνστάιν της Wall Street» ζει ακόμη την πιο συναρπαστική του μέρα – κάθε μέρα.