Ένα τροχαίο που παγώνει τον κόσμο. Και γεννά αμέτρητα ερωτήματα και θεωρίες

Είναι Σάββατο βράδυ, 30 προς 31 Αυγούστου 1997. Στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγιέντ.
Η παρουσία παπαράτσι είναι ασφυκτική. Οι φωτογράφοι καραδοκούν έξω από την κεντρική είσοδο.
Η απόφαση λαμβάνεται γρήγορα: θα χρησιμοποιήσουν την πίσω πόρτα. Ο σοφέρ, Ανρί Πολ, μπαίνει στη Mercedes S280. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ο κλοιός των φωτογράφων σφίγγει.
Το αυτοκίνητο επιταχύνει
Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η μαύρη Mercedes βγαίνει στους δρόμους του Παρισιού. Ο οδηγός πατάει το γκάζι. Οι μοτοσικλέτες με τους παπαράτσι ακολουθούν κατά πόδας. Οι επιβάτες κοιτούν ανήσυχοι πίσω τους.
Η ταχύτητα ανεβαίνει. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς τη λεωφόρο που οδηγεί στο τούνελ Alma. Οι μηχανές γυρίζουν γύρω από το όχημα, τα φλας αστράφτουν.
Το τούνελ Alma
00:23. Η Mercedes μπαίνει στο τούνελ με υπερβολική ταχύτητα. Μέσα σε δευτερόλεπτα χάνει τον έλεγχο. Στιγμιαία σιωπή – και μετά ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο συντρίβεται σε κολόνα.
Οι φωτογράφοι σπεύδουν. Κάποιοι τραβούν φωτογραφίες, άλλοι κοιτούν σοκαρισμένοι. Το σκηνικό είναι χαοτικό: λαμαρίνες παραμορφωμένες, φωνές, σειρήνες που πλησιάζουν.
Ο κόσμος παγώνει
Η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία. Από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς ανταποκρίσεις. Στην Αγγλία, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο.
Στα νοσοκομεία του Παρισιού οι γιατροί δίνουν μάχη. Ο Ντόντι αλ Φαγιέντ χάνει τη ζωή του ακαριαία. Ο οδηγός επίσης. Η Νταϊάνα μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη. Λίγες ώρες αργότερα, ανακοινώνεται επίσημα ο θάνατός της.
Μια είδηση που κανείς δεν θέλει να πιστέψει: η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής, είναι νεκρή.
Η θλίψη γίνεται παγκόσμια
Στο Λονδίνο, πλήθη συγκεντρώνονται έξω από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον και του Μπάκιγχαμ. Λουλούδια, κεριά, σημειώματα σκεπάζουν τα κάγκελα. Ολόκληρος ο πλανήτης θρηνεί. Τα κανάλια διακόπτουν το πρόγραμμα για συνεχή κάλυψη.
Οι εικόνες ταξιδεύουν παντού: παιδιά που κλαίνε, γυναίκες που προσεύχονται, ηλικιωμένοι που στέκονται σιωπηλοί. Η Νταϊάνα, η «πριγκίπισσα των καρδιών», γίνεται «μάρτυρας» της εποχής της.
Οι θεωρίες συνωμοσίας
Το τροχαίο δεν μένει χωρίς ερωτηματικά. Από τις πρώτες ώρες, οι θεωρίες φουντώνουν: ήταν απλώς ατύχημα ή κάτι περισσότερο; Υπήρξε ανάμιξη μυστικών υπηρεσιών; Σχεδιάστηκε εσκεμμένα;
Ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, μιλά για συνωμοσία. Ερευνητικές επιτροπές στήνονται σε Γαλλία και Βρετανία.
Η επίσημη εκδοχή μιλά για υπερβολική ταχύτητα. Αλλά για πολλούς, τα ερωτήματα δεν απαντώνται ποτέ.
Η εικόνα της αιώνιας Νταϊάνα
Η Νταϊάνα δεν είναι απλώς μέλος της βασιλικής οικογένειας. Είναι το πρόσωπο που αμφισβητεί το πρωτόκολλο, που αγγίζει τον κόσμο με ανθρωπιά. Η γυναίκα που σπάει τα ταμπού αγγίζοντας ασθενείς με AIDS, που παλεύει για τα θύματα των ναρκών.
Το χαμόγελό της, το χάρισμά της, ο τρόπος που έγινε είδωλο και θύμα της ίδιας της φήμης της – όλα συνθέτουν έναν μύθο που δεν σβήνει.
Μια νύχτα που δεν ξεχνιέται
Η 31η Αυγούστου 1997 μένει χαραγμένη στη μνήμη. Δεν είναι απλώς η μέρα που πεθαίνει μια πριγκίπισσα. Είναι η στιγμή που ένας ολόκληρος κόσμος συνειδητοποιεί πόσο εύθραυστη είναι η ζωή ακόμη και για εκείνους που μοιάζουν άτρωτοι.
Στο τούνελ Alma, τα λουλούδια δεν σταματούν ποτέ. Οι περαστικοί αφήνουν σημειώματα, φωτογραφίες, δάκρυα. Ο θρύλος της Νταϊάνα ζει εκεί – και σε κάθε ανάμνηση μιας γυναίκας που αρνήθηκε να είναι απλώς σύμβολο, και έγινε κομμάτι της καρδιάς εκατομμυρίων ανθρώπων.