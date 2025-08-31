Logo Image

Ένα τροχαίο που παγώνει τον κόσμο. Και γεννά αμέτρητα ερωτήματα και θεωρίες

Stories

Ένα τροχαίο που παγώνει τον κόσμο. Και γεννά αμέτρητα ερωτήματα και θεωρίες

Youtube screenshot

Η τελευταία νύχτα μιας πριγκίπισσας

Είναι Σάββατο βράδυ, 30 προς 31 Αυγούστου 1997. Στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγιέντ.

Η παρουσία παπαράτσι είναι ασφυκτική. Οι φωτογράφοι καραδοκούν έξω από την κεντρική είσοδο.

Η απόφαση λαμβάνεται γρήγορα: θα χρησιμοποιήσουν την πίσω πόρτα. Ο σοφέρ, Ανρί Πολ, μπαίνει στη Mercedes S280. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ο κλοιός των φωτογράφων σφίγγει.

Το αυτοκίνητο επιταχύνει

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η μαύρη Mercedes βγαίνει στους δρόμους του Παρισιού. Ο οδηγός πατάει το γκάζι. Οι μοτοσικλέτες με τους παπαράτσι ακολουθούν κατά πόδας. Οι επιβάτες κοιτούν ανήσυχοι πίσω τους.

Η ταχύτητα ανεβαίνει. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς τη λεωφόρο που οδηγεί στο τούνελ Alma. Οι μηχανές γυρίζουν γύρω από το όχημα, τα φλας αστράφτουν.

Το τούνελ Alma

00:23. Η Mercedes μπαίνει στο τούνελ με υπερβολική ταχύτητα. Μέσα σε δευτερόλεπτα χάνει τον έλεγχο. Στιγμιαία σιωπή – και μετά ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο συντρίβεται σε κολόνα.

Οι φωτογράφοι σπεύδουν. Κάποιοι τραβούν φωτογραφίες, άλλοι κοιτούν σοκαρισμένοι. Το σκηνικό είναι χαοτικό: λαμαρίνες παραμορφωμένες, φωνές, σειρήνες που πλησιάζουν.

Ο κόσμος παγώνει

Η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία. Από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς ανταποκρίσεις. Στην Αγγλία, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο.

Στα νοσοκομεία του Παρισιού οι γιατροί δίνουν μάχη. Ο Ντόντι αλ Φαγιέντ χάνει τη ζωή του ακαριαία. Ο οδηγός επίσης. Η Νταϊάνα μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη. Λίγες ώρες αργότερα, ανακοινώνεται επίσημα ο θάνατός της.

Μια είδηση που κανείς δεν θέλει να πιστέψει: η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής, είναι νεκρή.

Η θλίψη γίνεται παγκόσμια

Στο Λονδίνο, πλήθη συγκεντρώνονται έξω από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον και του Μπάκιγχαμ. Λουλούδια, κεριά, σημειώματα σκεπάζουν τα κάγκελα. Ολόκληρος ο πλανήτης θρηνεί. Τα κανάλια διακόπτουν το πρόγραμμα για συνεχή κάλυψη.

Οι εικόνες ταξιδεύουν παντού: παιδιά που κλαίνε, γυναίκες που προσεύχονται, ηλικιωμένοι που στέκονται σιωπηλοί. Η Νταϊάνα, η «πριγκίπισσα των καρδιών», γίνεται «μάρτυρας» της εποχής της.


Οι θεωρίες συνωμοσίας

Το τροχαίο δεν μένει χωρίς ερωτηματικά. Από τις πρώτες ώρες, οι θεωρίες φουντώνουν: ήταν απλώς ατύχημα ή κάτι περισσότερο; Υπήρξε ανάμιξη μυστικών υπηρεσιών; Σχεδιάστηκε εσκεμμένα;

Ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, μιλά για συνωμοσία. Ερευνητικές επιτροπές στήνονται σε Γαλλία και Βρετανία.

Η επίσημη εκδοχή μιλά για υπερβολική ταχύτητα. Αλλά για πολλούς, τα ερωτήματα δεν απαντώνται ποτέ.


Η εικόνα της αιώνιας Νταϊάνα

Η Νταϊάνα δεν είναι απλώς μέλος της βασιλικής οικογένειας. Είναι το πρόσωπο που αμφισβητεί το πρωτόκολλο, που αγγίζει τον κόσμο με ανθρωπιά. Η γυναίκα που σπάει τα ταμπού αγγίζοντας ασθενείς με AIDS, που παλεύει για τα θύματα των ναρκών.

Το χαμόγελό της, το χάρισμά της, ο τρόπος που έγινε είδωλο και θύμα της ίδιας της φήμης της – όλα συνθέτουν έναν μύθο που δεν σβήνει.

Μια νύχτα που δεν ξεχνιέται

Η 31η Αυγούστου 1997 μένει χαραγμένη στη μνήμη. Δεν είναι απλώς η μέρα που πεθαίνει μια πριγκίπισσα. Είναι η στιγμή που ένας ολόκληρος κόσμος συνειδητοποιεί πόσο εύθραυστη είναι η ζωή ακόμη και για εκείνους που μοιάζουν άτρωτοι.

Στο τούνελ Alma, τα λουλούδια δεν σταματούν ποτέ. Οι περαστικοί αφήνουν σημειώματα, φωτογραφίες, δάκρυα. Ο θρύλος της Νταϊάνα ζει εκεί – και σε κάθε ανάμνηση μιας γυναίκας που αρνήθηκε να είναι απλώς σύμβολο, και έγινε κομμάτι της καρδιάς εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube