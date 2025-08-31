Ένα τροχαίο που παγώνει τον κόσμο. Και γεννά αμέτρητα ερωτήματα και θεωρίες

Είναι Σάββατο βράδυ, 30 προς 31 Αυγούστου 1997. Στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγιέντ.

Η παρουσία παπαράτσι είναι ασφυκτική. Οι φωτογράφοι καραδοκούν έξω από την κεντρική είσοδο.

Η απόφαση λαμβάνεται γρήγορα: θα χρησιμοποιήσουν την πίσω πόρτα. Ο σοφέρ, Ανρί Πολ, μπαίνει στη Mercedes S280. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ο κλοιός των φωτογράφων σφίγγει.

Το αυτοκίνητο επιταχύνει

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η μαύρη Mercedes βγαίνει στους δρόμους του Παρισιού. Ο οδηγός πατάει το γκάζι. Οι μοτοσικλέτες με τους παπαράτσι ακολουθούν κατά πόδας. Οι επιβάτες κοιτούν ανήσυχοι πίσω τους.

Η ταχύτητα ανεβαίνει. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς τη λεωφόρο που οδηγεί στο τούνελ Alma. Οι μηχανές γυρίζουν γύρω από το όχημα, τα φλας αστράφτουν.

Το τούνελ Alma

00:23. Η Mercedes μπαίνει στο τούνελ με υπερβολική ταχύτητα. Μέσα σε δευτερόλεπτα χάνει τον έλεγχο. Στιγμιαία σιωπή – και μετά ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο συντρίβεται σε κολόνα.

Οι φωτογράφοι σπεύδουν. Κάποιοι τραβούν φωτογραφίες, άλλοι κοιτούν σοκαρισμένοι. Το σκηνικό είναι χαοτικό: λαμαρίνες παραμορφωμένες, φωνές, σειρήνες που πλησιάζουν.

Ο κόσμος παγώνει

Η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία. Από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς ανταποκρίσεις. Στην Αγγλία, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο.

Στα νοσοκομεία του Παρισιού οι γιατροί δίνουν μάχη. Ο Ντόντι αλ Φαγιέντ χάνει τη ζωή του ακαριαία. Ο οδηγός επίσης. Η Νταϊάνα μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη. Λίγες ώρες αργότερα, ανακοινώνεται επίσημα ο θάνατός της.

Μια είδηση που κανείς δεν θέλει να πιστέψει: η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής, είναι νεκρή.

Η θλίψη γίνεται παγκόσμια

Στο Λονδίνο, πλήθη συγκεντρώνονται έξω από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον και του Μπάκιγχαμ. Λουλούδια, κεριά, σημειώματα σκεπάζουν τα κάγκελα. Ολόκληρος ο πλανήτης θρηνεί. Τα κανάλια διακόπτουν το πρόγραμμα για συνεχή κάλυψη.

Οι εικόνες ταξιδεύουν παντού: παιδιά που κλαίνε, γυναίκες που προσεύχονται, ηλικιωμένοι που στέκονται σιωπηλοί. Η Νταϊάνα, η «πριγκίπισσα των καρδιών», γίνεται «μάρτυρας» της εποχής της.



Οι θεωρίες συνωμοσίας

Το τροχαίο δεν μένει χωρίς ερωτηματικά. Από τις πρώτες ώρες, οι θεωρίες φουντώνουν: ήταν απλώς ατύχημα ή κάτι περισσότερο; Υπήρξε ανάμιξη μυστικών υπηρεσιών; Σχεδιάστηκε εσκεμμένα;

Ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, μιλά για συνωμοσία. Ερευνητικές επιτροπές στήνονται σε Γαλλία και Βρετανία.

Η επίσημη εκδοχή μιλά για υπερβολική ταχύτητα. Αλλά για πολλούς, τα ερωτήματα δεν απαντώνται ποτέ.



Η εικόνα της αιώνιας Νταϊάνα

Η Νταϊάνα δεν είναι απλώς μέλος της βασιλικής οικογένειας. Είναι το πρόσωπο που αμφισβητεί το πρωτόκολλο, που αγγίζει τον κόσμο με ανθρωπιά. Η γυναίκα που σπάει τα ταμπού αγγίζοντας ασθενείς με AIDS, που παλεύει για τα θύματα των ναρκών.

Το χαμόγελό της, το χάρισμά της, ο τρόπος που έγινε είδωλο και θύμα της ίδιας της φήμης της – όλα συνθέτουν έναν μύθο που δεν σβήνει.

Μια νύχτα που δεν ξεχνιέται

Η 31η Αυγούστου 1997 μένει χαραγμένη στη μνήμη. Δεν είναι απλώς η μέρα που πεθαίνει μια πριγκίπισσα. Είναι η στιγμή που ένας ολόκληρος κόσμος συνειδητοποιεί πόσο εύθραυστη είναι η ζωή ακόμη και για εκείνους που μοιάζουν άτρωτοι.

Στο τούνελ Alma, τα λουλούδια δεν σταματούν ποτέ. Οι περαστικοί αφήνουν σημειώματα, φωτογραφίες, δάκρυα. Ο θρύλος της Νταϊάνα ζει εκεί – και σε κάθε ανάμνηση μιας γυναίκας που αρνήθηκε να είναι απλώς σύμβολο, και έγινε κομμάτι της καρδιάς εκατομμυρίων ανθρώπων.