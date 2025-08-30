Τα 95α γενέθλια του «μάντη» των επενδύσεων

Ο θρύλος των επενδύσεων και «μάντης» της χρηματιστηριακής αγοράς, Γουόρεν Μπάφετ γιορτάζει σήμερα τα 95 του χρόνια.

Αν και επενδυτής της παλιάς σχολής, είναι ίσως ο πιο διάσημος στον κόσμο, ακόμα και σήμερα. Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο τον εμπιστεύονται, αγοράζουν ό,τι αγοράζει και παραμένουν πιστοί σε αυτόν για δεκαετίες.

Τα γενέθλιά του είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό ακριβώς το ερώτημα: Γιατί ο χρηματοοικονομικός κόσμος πάντα στρεφόταν και στρέφεται στον Γουόρεν Μπάφετ. Τι έκανε τον Αμερικανό επενδυτή και πολυδισεκατομμυριούχο τόσο επιτυχημένο;

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν ο Γουόρεν Μπάφετ κάνει κάτι, η χρηματιστηριακή αγορά ακούει προσεκτικά», λέει ο Γιούργκεν Μόλναρ. Επί χρόνια, ο Μόλναρ εργαζόταν ως trader στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Σήμερα, είναι ειδικός στις κεφαλαιαγορές στην πλατφόρμα συναλλαγών Robomarkets. Εξακολουθεί να νιώθει το ίδιο με πολλούς άλλους: ο Γουόρεν Μπάφετ, λέει, είναι θρύλος. Και επίσης πρότυπο.

«Μην πηγαίνετε με το πλήθος»

Λαμπρό παράδειγμα , η οικονομική κρίση του 2008. Εκείνη την εποχή, ο Μπάφετ δάνεισε στην επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs πέντε δισεκατομμύρια δολάρια. Και με αυτό, κράτησε την Goldman ζωντανή». Προμηθευτής γνώσεων για την χρηματιστηριακή αγορά. Με σοφά λόγια, όπως: «Να είσαι άπληστος όταν οι άλλοι φοβούνται, αλλά να φοβάσαι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι», ο Μπάφετ δεν δίσταζε να παίρνει θέση ενάντια στην αγορά. Για παράδειγμα, όταν οι τιμές των μετοχών απειλούσαν να γίνουν υπερβολικές, καθοδηγούμενες αποκλειστικά από την ελπίδα κερδοσκοπικών κερδών.

«Ποτέ μην πηγαίνεις με το πλήθος, πάντα να σκέφτεσαι», ήταν η συμβουλή του. Και τα κατάφερε: Η περιουσία του υπολογίζεται στα 133 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ο Μπάφετ έγινε ένα είδος γκουρού για τους οπαδούς του — συχνά αποκαλείται «Μαντείο της Ομάχα» και ας έκανε την τελευταία εμφάνισή του ως επικεφαλής της ομώνυμης εταιρείας χαρτοφυλακίου του, τον Μάιο.

Η πρώτη του μετοχή

Ο Μπάφετ αγόρασε την πρώτη του μετοχή σε ηλικία 11 ετών, πουλώντας τσίχλες, αναψυκτικά και εφημερίδες. Ως γιος ενός μεσίτη της Γουόλ Στριτ, ήρθε σε επαφή με την χρηματοπιστωτική αγορά σε νεαρή ηλικία και τον γοήτευσε. Παρόλο που ο πατέρας του δεν την υποστήριζε, ο Μπάφετ ήταν αποφασισμένος να εργαστεί στην χρηματιστηριακή αγορά.

Ωστόσο, δεν έθεσε τα θεμέλια για την επιτυχία του παρά μόνο περίπου 25 χρόνια μετά την αγορά της πρώτης του μετοχής: στην Berkshire Hathaway, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου, την οποία απλώς ανέλαβε, όπως εξηγεί ο Χέντρικ Λέμπερ της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Acatis. «Επειδή ήταν ενοχλημένος με το αφεντικό και είπε: Θα τον απολύσω». Η τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο εκείνη την εποχή ήταν 12 δολάρια. Σήμερα αξίζει περίπου 800.000 δολάρια. «Είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ενέργειας, ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων», λέει ο ειδικός Λέμπερ. «Έχει αγοράσει σχεδόν όλη τη Βόρεια Αμερική με την Berkshire Hathaway του».

«Μην επενδύεις ​​σε κάτι που δεν καταλαβαίνεις»

Ο Μπάφετ κάνει συναλλαγές με το μέλλον. Πολλοί επενδυτές ακολουθούν τις αποφάσεις του αμέσως μόλις δημοσιοποιούνται. Ο λόγος: Η μακροπρόθεσμη επιτυχία του Μπάφετ συχνά τον δικαιώνει. Ο επενδυτής έχει την ικανότητα να βρίσκει μετοχές που αξίζουν τον κόπο – έστω και μόνο μακροπρόθεσμα. Επενδύει επίσης σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό μετοχών. Και έχει την αντοχή να αντέχει στις πτώσεις των τιμών. « Μην επενδύεις ​​σε κάτι που δεν καταλαβαίνεις», λέει συχνά. Το πιστεύω του: Αγοράστε μόνο ό,τι καταλαβαίνετε. Όχι περίπλοκα επιχειρηματικά μοντέλα. Πρέπει να είναι εταιρείες τόσο υπέροχα απλές που ένας ηλίθιος θα μπορούσε να τις διευθύνει. Γιατί αργά ή γρήγορα, κάποιος θα το κάνει. Ο Μπάφετ το λέει αυτό ξανά και ξανά. Τι λέει επίσης στους επενδυτές: Αγοράστε φθηνά. Αγοράστε ένα δολάριο, αλλά μην πληρώνετε περισσότερα από 50 σεντς για αυτό.

Η Berkshire Hathaway

Η δική του εταιρεία, η Berkshire Hathaway όπου ο Μπάφετ ήταν Διευθύνων Σύμβουλος από το 1965, αλλά τώρα θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου στο τέλος του έτους ), έχει δει αύξηση της τιμής της μετοχής της κατά περισσότερο από 5.000.000 % κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Στο τέλος του έτους, ο Μπάφετ θα παραδώσει τη σκυτάλη. Η διαδοχή έχει κανονιστεί εδώ και καιρό: ο Γκρεγκ Άμπελ, 62 ετών, ένας από τους κορυφαίους ανθρώπους του στην Berkshire Hathaway εδώ και χρόνια, θα αναλάβει.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ο Γκρεγκ να αναλάβει την ηγεσία της εταιρείας στο τέλος του έτους»: Ο Μπάφετ έκανε μια απροσδόκητη ανακοίνωση στην ετήσια γενική συνέλευση στις αρχές Μαΐου, μπροστά σε περίπου 40.000 άτομα. Ο Γκρεγκ Άμπελ, φέρεται να μην γνώριζε την ανακοίνωση. Δεν ήταν ο νυν αντιπρόεδρος του Μπάφετ που εξεπλάγη, ωστόσο, αλλά πιθανότατα και πολλοί επενδυτές. Κατά κάποιο τρόπο, πίστευαν ότι ο Μπάφετ θα μπορούσε να ηγηθεί της Berkshire με επιτυχία για πάντα.

Οι μέτοχοι της Berkshire Hathaway θα ήθελαν να δουν τον ιδρυτή της εταιρείας στο τιμόνι,αιώνια . «Η αγαπημένη μου περίοδος διακράτησης μετοχών είναι για πάντα», είναι ένα από τα πολλά αστεία του Μπάφετ. Δεν το τήρησε πάντα πλήρως αυτό και οι μέτοχοι πρέπει τώρα να προετοιμαστούν και για την μετά τον Μπάφετ εποχή.