Ένα μέντιουμ, τα crytpos και τα δισεκατομμύρια: Πώς η κληρονόμος του ομίλου Thomson Reuters βρέθηκε στα δικαστήρια με την κολλητή της

Ήταν 2009 στο Μαλιμπού όταν η Τέιλορ Τόμσον – κληρονόμος της πλουσιότερης οικογένειας του Καναδά – γνώρισε την εκρηκτική Άσλεϊ Ρίτσαρντσον, ειδική σε καμπάνιες για social media.

Όπως περιγράφει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal, γρήγορα ανακάλυψαν κοινές ευαισθησίες: ζώα, πνευματικότητα, ακόμα και τις ίδιες νευρώσεις.

Μέσα από τα δείπνα στο Bel Air, τα ταξίδια σε Λονδίνο και Ιταλία, και τα πάρτι με σαμπάνιες και τρούφες, φάνηκε ότι είχαν βρει η μία στην άλλη κάτι πολύ περισσότερο από μια κοσμική γνωριμία.

Η σκιά της κληρονομιάς

Για την Τόμσον, όμως, τίποτε δεν ήταν απλό. Κόρη μιας δυναστείας που ελέγχει την Thomson Reuters μέσω της Woodbridge, βίωνε χρόνια έντασης με τα αδέρφια της για την πρόσβαση στα οικογενειακά κεφάλαια.

Έπαιξε σε τηλεοπτικές σειρές, εκπαιδεύτηκε στο θέατρο, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να αισθάνεται «εκτός» από τον πυρήνα της δυναστείας.

Η καχυποψία για όσους την πλησίαζαν ήταν μόνιμη. Από νταντάδες μέχρι συνεργάτες, όλοι υπέγραφαν συμβόλαια εμπιστευτικότητας. Δεν δίστασε μάλιστα να στραφεί σε διαβόητο ιδιωτικό ντετέκτιβ του Χόλιγουντ για να παρακολουθήσει πρώην υπάλληλο.

Η φίλη που δεν κοιτούσε το πορτοφόλι

Σε αυτό το περιβάλλον η Ρίτσαρντσον ξεχώρισε. Φαινόταν να την προσεγγίζει χωρίς οικονομικό συμφέρον. Μαζί μοιράζονταν απλές στιγμές, συναυλίες, ταξίδια, όπως εξηγεί η WSJ.

Μετά τον θάνατο της κοινής τους φίλης και παραγωγού Μπο Σεν Κλερ το 2016, η σχέση τους δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. Όμως η απουσία εκείνου του σταθερού τρίτου προσώπου άφησε χώρο και για τις πιο εκρηκτικές πλευρές της Τόμσον να βγουν στην επιφάνεια.

Η φιλία τους είχε χιούμορ και αφοσίωση. Από το να μεταφέρει η Ρίτσαρντσον τα αγαπημένα κοτόπουλα της δισεκατομμυριούχου στο Χόλιγουντ, μέχρι το να μαγειρεύει κυριακάτικα τραπέζια για την οικογένεια.

Όμως όσο οι περιουσίες, τα ακίνητα και τα έργα τέχνης της Τόμσον γίνονταν ένα «στροβίλισμα χάους», τόσο μεγάλωνε η ένταση.

Η στροφή στα κρυπτονομίσματα

Μεσούσης της πανδημίας, η Ρίτσαρντσον άρχισε να πειραματίζεται με κρυπτονομίσματα. Η αρχική έμπνευση ήρθε από… ένα μέντιουμ που συνιστούσε tokens, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της WSJ.

Μέσα από ενθουσιασμό και επιμονή, σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη της φίλης της. Και τότε έκανε το βήμα που ορκιζόταν ότι ποτέ δεν θα έκανε: μπλέχτηκε με τα λεφτά της Τόμσον.

Σε λίγο καιρό διαχειριζόταν περισσότερα από 140 εκατ. δολάρια σε cryptos για λογαριασμό της. Η Τόμσον ενθουσιάστηκε με την προοπτική παχυλών κερδών, έγραφε στους αδερφούς της πως θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στα οικογενειακά κεφάλαια, και προχωρούσε σε τολμηρές κινήσεις.

Από την έκσταση στην κατάρρευση

Το καλοκαίρι του 2021 όλα έμοιαζαν πιθανά. Όμως το 2022 η αγορά κατέρρευσε. Το νόμισμα Persistence, που είχε γίνει το «άλογο» των επενδύσεών τους, έπεσε σχεδόν στο μηδέν.

Η Ρίτσαρντσον, αποκαμωμένη από το άγχος, κατέρρευσε ψυχολογικά. Άρχισε να πίνει ξανά, έχασε τον έλεγχο της ζωής της.

Σήμερα είναι οδηγός Uber, ζει με κουπόνια φαγητού και παλεύει με τα χρέη και τις μηνύσεις.

Δικαστική σύγκρουση

Το 2023, η Τόμσον κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ρίτσαρντσον και της Persistence, ζητώντας τουλάχιστον 25 εκατ. δολάρια.

Κατηγορεί την πρώην κολλητή της ότι έδωσε ψεύτικες προσδοκίες, ότι πήρε προμήθεια σχεδόν 800.000 δολαρίων και έκανε συναλλαγές χωρίς άδεια.

Η Ρίτσαρντσον αντέτεινε ότι όλα έγιναν με οδηγίες της Τόμσον – η οποία μάλιστα εμπιστευόταν περισσότερο μέντιουμ και αστρολόγους παρά συμβούλους. Αντέστρεψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δυσφημίστηκε και ζητά 10 εκατ. δολάρια.

Μια φιλία στις στάχτες

Οι δύο γυναίκες δεν έχουν μιλήσει από το 2022. Ακόμη και για τη διαχείριση της τέφρας της κοινής τους φίλης Μπο Σεν Κλερ, επικοινώνησαν μέσω δικηγόρων.

Στα μηνύματα που έστειλε σε κρίσιμες στιγμές η Ρίτσαρντσον στην Τόμσον, αποτυπώνεται η απόγνωση: «Εξαιτίας σου έχασα τα πάντα… Σε αγάπησα περισσότερο από καθετί». Η Τόμσον δεν απάντησε ποτέ.

Η ιστορία της Τόμσον και της Ρίτσαρντσον μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο: δύο γυναίκες που μοιράστηκαν γέλια, ταξίδια και όνειρα, εγκλωβισμένες τελικά στη σκληρή πραγματικότητα του χρήματος.

Η μία –κληρονόμος αμύθητης περιουσίας– νιώθει προδομένη. Η άλλη –η φίλη χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας– την κατηγορεί ότι της κατέστρεψε τη ζωή.

Στην πραγματικότητα, και οι δύο χάθηκαν μέσα στη δίνη των κρυπτονομισμάτων, σε μια ιστορία που δείχνει πως ακόμη και οι πιο βαθιές φιλίες μπορούν να συντριβούν όταν μπουν στη μέση τα χρήματα.