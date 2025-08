Επέζησε από τη ρίψη του φονικού Little Boy. 3 ημέρες αργότερα, έζησε τη φρίκη του Fat Man

Ένα κοκτέιλ από φως, θερμότητα και κύμα κρούσης τον πετά στο έδαφος. Το πρόσωπό του καίγεται. Τα τύμπανά του σκίζονται. Αλλά επιβιώνει. Το ημερολόγιο γράφει 6 Αυγούστου 1945 και οι ΗΠΑ έχουν μόλις πατήσει το κουμπί για τη ρίψη της ατομικής βόμβας, γνωστής ως Little Boy (μικρό αγόρι), στη Χιροσίμα.

Ο Γιαμαγκούτσι περπατά επί ώρες μέσα σε έναν εφιαλτικό καμβά από στάχτες, αποκαΐδια και ανθρώπους που λιώνουν. Τα καταφέρνει.

Το επόμενο πρωί, επιβιβάζεται σε τρένο για την πατρίδα του. Ο Γιαμαγκούτσι επιστρέφει στη Ναγκασάκι – τραυματισμένος, μισοκαμένος, μα ζωντανός.

Tsutomu Yamaguchi was Japan’s only double nuclear bomb survivor.

He survived when the first atomic bomb hit Hiroshima.

Then he fled home to Nagasaki only to get nuked again.

This is his incredible survival story: pic.twitter.com/qZ6w3Uv86l

— History Unfolded (@HistryUnfolded) July 14, 2025