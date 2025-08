Τα μυστήρια του Ναγκασάκι: «Αστόχησε» σκόπιμα ο πιλότος της ατομικής βόμβας για να σώσει ζωές;

Υπάρχει όμως μια διαφορά: Ο Κέρμιτ Μπίαν (Kermit Beahan) δεν έριξε τη βόμβα ακριβώς στο Ναγκασάκι: Αλλά λίγο πιο βόρεια, περίπου 3,5 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Πάνω σε κάτι γήπεδα τένις και δίπλα στον μεγαλύτερο ρωμαιοκαθολικό καθεδρικό ναό της Ιαπωνίας.

Αποτέλεσμα; Μεγάλο μέρος της έκρηξης κατευθύνθηκε πάνω από την πόλη ή «απορροφήθηκε» από τους γύρω λόφους. Ένα άμεσο πλήγμα στο κέντρο του Ναγκασάκι θα είχε σκοτώσει 100.000, αλλά ο τελικός απολογισμός, έξι μήνες αργότερα, ήταν 38.000.

Παραμένει βεβαίως ένας φρικτός αριθμός, όμως πίσω από αυτήν την «αστοχία» υπάρχει πολλή «ιστορία».

Το Ναγκασάκι ήταν εξ αρχής, γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο εναλλακτικός στόχος. Ο αρχικός στόχος ήταν ένα εργοστάσιο στην πόλη Κοκούρα, περιβεβλημένο από τις πυκνοκατοικημένες βιομηχανικές πόλεις Γιαβάτα και Τομπάτα. Και αν η βόμβα είχε πέσει εκεί, τα θύματα θα μπορούσε να είναι 300.000.

This video is so disturbing

Captain Kermit Beahan dropped the 2nd atomic bomb on Nagasaki on his 27th birthday, killing at least 80k.

After, he laughs & describes the bombing as “pretty as a picture…my greatest thrill.”

On the 40th anniversary, he said would never apologize. pic.twitter.com/WjqqeHHA6B

