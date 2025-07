Από το μπακάλικο του πατέρα, μεγιστάνας της μοτσαρέλας – O δαιμόνιος Ιταλός που άλλαξε τον κόσμο της πίτσας

Το όνομά του «Μικρή Ιταλία». Όχι πολύ πρωτότυπο για τυπικούς Μεσόγειους μετανάστες στις ΗΠΑ, αλλά το πρόβλημα δεν ήταν το όνομα: Το παντοπωλείο της οικογένειας Λεπρίνο άρχισε να παραπαίει προς τα τέλη της δεκαετία του 1950. Και ήταν ο μικρός Τζιμ που πρότεινε μια αλλαγή πορείας. Σκέφτηκε ότι η αυξανόμενη λατρεία των Αμερικανών για πίτσα έπρεπε να απαντηθεί με… τόνους ιταλικού τυριού.

«Σκέφτηκα, να μια καλή αγορά να στοχεύσουμε», είχε πει ο Λεπρίνο στο Forbes το 2017. Και το έκανε.

Το στοίχημα αποδείχθηκε κερδοφόρο και το μικρό παντοπωλείο της οικογένειάς του εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο προμηθευτή του κόσμου από ένα συστατικό που κατέληξε να ειναι το πιο σημαντικό στην άνθηση της αμερικανικής πίτσας: την (οικονομική) μοτσαρέλα.

Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες στις ΗΠΑ — Domino’s και Pizza Hut — καλύπτουν τα προϊόντα τους με το τυρί του Λεπρίνο.

Η επιτυχία της εταιρίας Leprino Foods μετέτρεψε τον Τζιμ -που πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 87 ετών γι’ αυτό και το μικρό αφιέρωμα- στον Willy Wonka του Τυριού».

Ο Λεπρίνο μεγάλωσε διπλώνοντας με το χέρι ρικότα και σκαμόρζα (κάτι σαν καπνιστή μοτσαρέλα) στο πίσω μέρος του καταστήματος των γονιών του. Αυτά τα τυριά ήταν μόνο ένα μικρό κομμάτι της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιούσε κυρίως τα προϊόντα που καλλιεργούσε η οικογένεια σε μια φάρμα.

Ο Λεπρίνο μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση αμέσως μετά το λύκειο και την ανέλαβε δύο χρόνια αργότερα, το 1958, όταν πέθανε ο πατέρας του. Αναγκάστηκε να παρατήσει τις σπουδές του για να επικεντρωθεί στην επιχείρηση.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί ανακάλυπταν την πίτσα εκείνη την εποχή, καθώς η ζήτηση από βετεράνους του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οι οποίοι την είχαν δοκιμάσει ενώ υπηρετούσαν στην Ιταλία, ώθησε τους Ιταλούς μετανάστες να ανοίξουν πιτσαρίες σε όλη τη χώρα.

Ο Λεπρίνο στοιχημάτισε ότι οι πιτσαρίες δεν ήταν απλώς μια μόδα. Και με την αλλαγή πορείας έκανε την επιχείρησή του να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προμήθεια τυριού. Η Leprino Foods άρχισε να παράγει, μαζικά, κατεψυγμένα και έτοιμα κομμένα κομμάτια μοτσαρέλας, τα οποία οι σεφ απλά τοποθετούσαν πάνω από τις βάσεις πίτσας, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Αυτή η καινοτομία βοήθησε τον Λεπρίνο να αναπτύξει την εταιρεία του, η οποία τελικά κατέληξε να προμηθεύει το 85% του τυριού για πίτσα στην Αμερική.

Πειραματίστηκε με νέες μεθόδους παραγωγής και τεχνολογικά προηγμένα συντηρητικά, που μείωσαν τον χρόνο παραγωγής τυριού από τέσσερις εβδομάδες σε μόλις τέσσερις ώρες. Το τυρί του ήταν εκείνο που δημιούργησε το χαρακτηριστικό «άπλωμα» που έχουν οι αμερικανικές φέτες πίτσας. Συνολικά εφηύρε πάνω από 50 πατέντες για την εταιρεία.

Ο μεγιστάντας της μοτσαρέλα είναι επίσης υπεύθυνος για την διάδοση ενός παραπροϊόντος του γάλακτος που αποστάζεται από την τυροποιητική διαδικασία. Αρχισε να το εξάγει στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1970 ως διατροφικό συμπλήρωμα, ανοίγοντας το δρόμο για την τωρινή του παρουσία σε πρωτεϊνούχες σκόνες και ροφήματα που χρησιμοποιούν οι αθλητές για την ανάπτυξη μυών, δημιουργώντας μια αγορά αξίας έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό χάρισε στον Λεπρίνο τη θέση του έκτου πλουσιότερου ανθρώπου στην πολιτεία του Κολοράντο το 2025, με περιουσία 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Έχω περισσότερα γαμ@μένα χρήματα από όσα ξέρω τι να τα κάνω», είχε πει το το 2022.

