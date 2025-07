Πόλεμος διαδόχων και μια «ανεπιθύμητη» γυναίκα δοκιμάζουν μια ξενοδοχειακή δυναστεία

Το σκηνικό θύμιζε ταινία: ένα χλιδάτο γκαλά 600 καλεσμένων στη Σιγκαπούρη. Πολιτικοί, πρέσβεις και επιχειρηματίες τίμησαν τον Κουέκ Λενγκ Μπενγκ, επικεφαλής μίας αυτοκρατορίας 11,5 δισ. δολαρίων.

Ο Κουέκ είναι ο ιδρυτής του ομίλου City Developments Ltd. (CDL), που ελέγχει μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως τα Millennium Hotels και το Biltmore του Λος Άντζελες.

Ο Κουέκ, με μπλε σμόκιν, βρισκόταν στο κεντρικό τραπέζι με τη σύζυγό του Σεσίλια, όπως περιγράφει σε γλαφυρό ρεπορτάζ της η Wall Street Journal. Αλλά τα βλέμματα δεν στρέφονταν μόνο σε εκείνον. Μια άλλη γυναίκα, με κατακόκκινο φόρεμα, έκλεβε την προσοχή. Όχι απαραίτητα με θετικό τρόπο.

Ήταν η Κάθριν Γου, πιανίστα εκπαιδευμένη στο Juilliard και πρώην τηλεπαρουσιάστρια στην Ταϊβάν, γνωστή για τη στενή της σχέση με τον πρόεδρο του ομίλου.

Στελέχη της εταιρείας θεωρούσαν ότι η Γου αναμειγνυόταν υπερβολικά στις υποθέσεις της CDL, αν και απέφευγε την έκθεση. Μέχρι εκείνο το βράδυ. Στο γκαλά συστήθηκε σε διπλωμάτες και στον επόμενο πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, φωτογραφήθηκε μαζί τους και, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες στη WSJ, «πέρασε τις κόκκινες γραμμές». Οι σύμμαχοι της Σεσίλια Κουέκ εξοργίστηκαν. Το ίδιο και ο γιος της.

Η ρήξη πατέρα και γιου

Μερικούς μήνες αργότερα, οι υπόγειες οικογενειακές εντάσεις ξέσπασαν δημόσια. Ο γιος του Κουέκ και διάδοχός του στην ηγεσία της CDL, Σέρμαν Κουέκ (49 ετών), προσπάθησε να αλλάξει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ώστε να περιορίσει την επιρροή της Γου.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο Σέρμαν υποστήριξε ότι «έχει παρέμβει σε ζητήματα πολύ πέραν του ρόλου της και ασκεί υπερβολική επιρροή».

Ο πατέρας του αντέδρασε απολύοντας τον από CEO και προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να αρπάξει την εξουσία – κάτι που ο Σέρμαν αρνείται. Ο ίδιος ο Κουέκ υποστήριξε ότι η Γου είχε συνεισφέρει στην επιτυχία της εταιρείας και κατήγγειλε τις «ανυπόστατες αιχμές» του γιου του.

Για πρώτη φορά, η ίδια η Κάθριν Γου μίλησε δημόσια, μέσω email στη Wall Street Journal. Υποστήριξε ότι η σχέση της με τον πρόεδρο ήταν «αυστηρά επαγγελματική», ότι της ζητούσε ιδέες αλλά δεν είχε ρόλο στη λήψη αποφάσεων. «Η διαμάχη είναι μεταξύ μελών του Δ.Σ. και δεν με αφορά, αν και κάποιοι χρησιμοποίησαν το όνομά μου για να ρίξουν λάδι στη φωτιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Εύθραυστη εκεχειρία

Μετά τις δημόσιες διαμάχες, η οικογένεια αναγκάστηκε σε ανακωχή. Ο πατέρας απέσυρε τη μήνυση και ανακοίνωσε ότι η Γου αποχωρεί από τη θέση της συμβούλου στην εταιρεία. Ο Σέρμαν παρέμεινε CEO, με ενισχυμένη στήριξη από το Δ.Σ., και υιοθετήθηκε ψήφισμα που δηλώνει ότι η Γου δεν έχει καμία εξουσία σε διοίκηση ή προσωπικό.

Αλλά το σίριαλ δεν τελείωσε. Πηγές εντός της εταιρείας λένε ότι ο 84χρονος Κουέκ εξακολουθεί να συναντάται με την 66χρονη πλέον Γου σε ιδιόκτητα ξενοδοχεία της CDL. Η επιρροή της παραμένει – αν και άτυπη.

Από τη Σιγκαπούρη έως τη Νέα Υόρκη

Η ιστορία του ομίλου CDL είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της Σιγκαπούρης. Ο πατέρας του Κουέκ, Χονγκ Πνγκ, ξεκίνησε ως έμπορος οικοδομικών υλικών το 1941. Ο Λενγκ Μπενγκ μπήκε στην επιχείρηση το 1963 και παντρεύτηκε τη Σεσίλια, δικηγόρο από το Λονδίνο, το 1970.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο Κουέκ έγινε εμβληματική φιγούρα. Ονομάστηκε «Kwek Land Bank» λόγω του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων. Αγόρασε το Plaza Hotel της Νέας Υόρκης από τον Τραμπ το 1995 έναντι 325 εκατ. δολαρίων και το πούλησε εννέα χρόνια αργότερα για 675 εκατ. δολάρια. Επίσης, συμβούλευσε τον Σέλντον Άντελσον για το Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη—το σημερινό εμβληματικό resort της χώρας.

Η πιανίστα που έπαιξε… παρασκηνιακά

Η Κάθριν Γου εμφανίστηκε στο πλευρό του Κουέκ για πρώτη φορά το 1992. Είχε πτυχίο μουσικής από το NYU, καριέρα ως τηλεοπτική περσόνα στην Ταϊβάν και είχε κυκλοφορήσει δίσκους με τίτλους όπως His Lover και I’ll Decide Before Dawn Whether I Love You.

Στο πρώτο τους δείπνο, ο Κουέκ τη δοκίμασε με ερωτήσεις για πολιτική και οικονομία. «Ήθελε να δει αν σκέφτομαι ευέλικτα», είχε πει εκείνη σε συνέντευξή της.

Τρεις δεκαετίες μετά, το όνομά της έχει διχάσει μια αυτοκρατορία. Και η ιστορία δεν έχει ακόμα κλείσει το κεφάλαιο.