Η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου στα χρονικά

Το ημερολόγιο γράφει 1η Ιουνίου 1896. Την εποχή εκείνη, στο Παρίσι, το να κατέχει κανείς ένα αυτοκίνητο είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Τα κεφάλια γυρνούν, τα μάτια καρφώνονται, τα καπέλα σηκώνονται.

Λίγες ώρες αργότερα, ο βαρόνος μαθαίνει κάτι απίστευτο: το αυτοκίνητό του έχει κλαπεί. Ένας μηχανικός του συνεργείου το είχε πάρει και έχει εξαφανιστεί.

Η αστυνομία, όμως, δεν είχε δύσκολο έργο. Ένα Peugeot δεν είναι καθημερινό φαινόμενο στους δρόμους. Ο δράστης εντοπίζεται αμέσως στην κοντινή Ασνιέρ, και η υπόθεση κλείνει — αλλά μένει για πάντα στο βιβλίο των ρεκόρ.

Είναι η πρώτη επισήμως καταγεγραμμένη κλοπή αυτοκινήτου στα χρονικά.

