Τι μας κρύβουν; Ο Χάνκοκ ξέρει – Ο «ιστορικός» που αποκαλύπτει ό,τι «δεν θέλουν να μάθουμε»

Στην εκπομπή του «Ancient Apocalypse» στο Netflix ο Γκρέιαμ Χάνκοκ διαβάζει την επιστολή απόρριψης ως ντοκουμέντο λογοκρισίας, Το μουσικό χαλί που «συνοδεύει» τα λόγια του δραματικό. Το ύφος του οργισμένο. «Τι καλύτερος τρόπος να καταπνίξεις τις αντίθετες φωνές;». Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρύψει πως το απολαμβάνει.

«Οι ιδέες του Χάνκοκ έχουν εξάψει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων που εκ πρώτης όψεως δείχνουν λογικοί. Ταυτόχρονα, όμως, βρίσκουν απήχηση και σε εκείνους που απλά απαξιώνουν τους ειδικούς», εξηγεί ο Economist, για τον οποίο κάποτε εργαζόταν ο Χάνκοκ ως ανταποκριτής.

Εδώ και 30 χρόνια, ο Χάνκοκ αφηγείται μια μεγάλη εναλλακτική Ιστορία: Κάπου στην Εποχή των Παγετώνων, πριν από 12.800 χρόνια, ένας κομήτης χτυπά τη Γη και αφανίζει έναν πολιτισμό σοφών αστρονόμων και θαλασσοπόρων — μια υπερπολιτισμική Ατλαντίδα που μεταλαμπαδεύει τη γνώση της σε «πρωτόγονους» κυνηγούς – συλλέκτες και γεννά τους Μάγιας, τους Αιγύπτιους, τους Ινκας, τους Σουμέριους.

Αν οι επιστήμονες βλέπουν απλώς ομοιότητες μεταξύ ανεξάρτητων πολιτισμών, ο Χάνκοκ διακρίνει ένα κρυφό νήμα: μια εξωγήινη σχεδόν διανόηση που πέρασε κρυπτογραφημένα μηνύματα για να μας προειδοποιήσει.

Η θεωρία του έχει απορριφθεί σχεδόν καθολικά από την επιστημονική κοινότητα ως ψευδοαρχαιολογία. Ομως έχει αποκτήσει εκατομμύρια οπαδούς. Από το βιβλίο του Fingerprints of the Gods (1995) ως το Magicians of the Gods (2015) και την επιτυχία του στο Netflix, ο Χάνκοκ έχει χτίσει μια cult περσόνα: είναι ο πολιτισμικός ήρωας που αντιστέκεται στη «δικτατορία των ειδικών».

Οι συγκρούσεις του με την αρχαιολογική κοινότητα δεν περιορίζονται σε επιχειρήματα. Η Society for American Archaeology ζήτησε από το Netflix να επαναταξινομήσει τη σειρά του ως science fiction λόγω παραπληροφόρησης και έλλειψης τεκμηρίωσης.

Ο Χάνκοκ απαντά πως απλώς αναδεικνύει τις «αδικημένες» αφηγήσεις των μύθων και των παραδόσεων. Όταν κατηγορήθηκε πως αναπαράγει ρατσιστικά μοτίβα — όπως η ιδέα ότι ιθαγενείς λαοί δεν θα μπορούσαν μόνοι τους να χτίσουν μεγαλιθικά έργα — εξεμάνη. Ήταν και αυτό μία πλεκτάνη εναντίον του για να τον φιμώσουν.

