Πώς μία 28χρονη εξαπάτησε την JPMorgan Chase: Η υπόθεση που ντροπιάζει έναν κολοσσό

Μια εβδομάδα πριν πουλήσει τη startup της στην JPMorgan Chase για 175 εκατομμύρια δολάρια, η Charlie Javice ζήτησε από έναν υπάλληλο να τη βοηθήσει να δημιουργήσει μια λίστα με τέσσερα εκατομμύρια χρήστες—δηλαδή δέκα φορές περισσότερους από όσους λογαριασμούς είχε στην πραγματικότητα η εταιρεία, όπως εξηγεί σε εκτενές ρεπορτάζ η Wall Street Journal.

Όταν ο υπάλληλος αρνήθηκε, λέει ότι η Javice προσπάθησε να τον καθησυχάσει.«Μου είπε: “Μην ανησυχείς. Δεν θέλω να καταλήξω με πορτοκαλί φόρμα φυλακής”», κατέθεσε ο Patrick Vovor.

Σε μια δίκη που ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η Javice και ένα άλλο στέλεχος κατηγορούνται για εξαπάτηση της τράπεζας ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αν καταδικαστούν, οι δυο τους κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη.

Πάνω από τη διαδικασία, όμως, πλανάται ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς κατάφερε ένα από τα ισχυρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου να ξεγελαστεί και να ξοδέψει τόσα χρήματα για μια μικρής κλίμακας startup, της οποίας η ιδρύτρια είχε ελάχιστο παρελθόν στον χώρο των οικονομικών;

Πολλοί μάλιστα σχολιάζουν πως στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή «δικάζεται» η 5η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου και όχι η γυναίκα που την εξαπάτησε. Θεωρείται άκρως ντροπιαστικό το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει έναν ουσιαστικό έλεγχο για την εταιρεία που θα αποκτούσε πριν προβεί στην εξαγορά.

Η startup, που ονομαζόταν Frank, βοηθούσε φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικονομική ενίσχυση. Η τράπεζα είδε στο πελατολόγιό της έναν χρυσό θησαυρό: εκατομμύρια μελλοντικούς νέους επαγγελματίες, που θα μπορούσαν να μετατραπούν από νωρίς σε πιστούς πελάτες για τραπεζικές υπηρεσίες, πιστωτικές κάρτες και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η JPMorgan Chase αγόρασε τη startup το καλοκαίρι του 2021, λίγες εβδομάδες αφότου η Javice συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Jamie Dimon. Τότε η Javice ήταν μόλις 28 μηνών. Μήνες αργότερα, η JPMorgan ανακάλυψε ότι ο αριθμός των ανθρώπων με λογαριασμό στη Frank ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά στις 300.000, αντί για τα τέσσερα εκατομμύρια που ισχυριζόταν η Javice, σύμφωνα με καταθέσεις στελεχών στο δικαστήριο. Η τράπεζα υπέβαλε μήνυση τον Δεκέμβριο του 2022 και, λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο, ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ιδρύτρια της Frank στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Η Javice μεγάλωσε σε μια κοινότητα ευκατάστατων Γάλλων στην κομητεία Westchester, βόρεια της Νέας Υόρκης. Φοίτησε στο ιδιωτικό Γαλλοαμερικανικό Σχολείο της Νέας Υόρκης. Μετά το διαζύγιο των γονιών της, όταν ήταν 10 ετών, μοιραζόταν τον χρόνο της ανάμεσα στο σπίτι του πατέρα της στο Mamaroneck της Νέας Υόρκης και στο σπίτι της μητέρας της στο κοντινό Larchmont. Ο πατέρας της εργαζόταν στον χώρο των hedge funds.

Ήταν μια άριστη μαθήτρια με μεγάλες φιλοδοξίες από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, όπου απέκτησε πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, ίδρυσε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με το όνομα PoverUP, η οποία παρείχε μικροδάνεια σε ανθρώπους αναπτυσσόμενων χωρών. Μετά την αποφοίτησή της, έστρεψε την προσοχή της σε μια άλλη κοινωνική πρόκληση: το υψηλό κόστος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Συνεργάστηκε με μηχανικούς λογισμικού για να αναπτύξει ένα εργαλείο παρόμοιο με το TurboTax, το οποίο θα βοηθούσε τους χρήστες να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση «σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά», όπως είχε δηλώσει στο Fox Business το 2017. Οι φοιτητές μπορούσαν επίσης να πληρώσουν μερικές εκατοντάδες δολάρια, ώστε η Frank να διαπραγματευτεί για αυτούς τα πακέτα οικονομικής βοήθειας.

Η εκδοχή του καπιταλισμού που εκπροσωπούσε έβρισκε απήχηση στους εύπορους επενδυτές, σε μια εποχή που οι επενδύσεις βιωσιμότητας και οι πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα ήταν της μόδας. Μέσω των επαφών της από το Wharton, εξασφάλισε τη στήριξη του Ισραηλινού επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Michael Eisenberg και του CEO της Apollo Management, Marc Rowan. Οι δύο αυτοί χρηματοδότες επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια στη startup μεταξύ 2017 και 2020.

Charlie Javice is on trial for defrauding JPMorgan when she sold her startup to the bank for $175 million in 2021. She said her company had over 4 million users, but in reality it only had about 300,000 people with accounts. But it really feels like JPMorgan is the one on trial: pic.twitter.com/XC2itQdy7s

— alexander saeedy (@ajsaeedy) March 22, 2025