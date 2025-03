Η αίρεση του τρόμου και ο σιωπηλός δολοφόνος: Η μέρα που ο θάνατος ταξίδεψε με το μετρό

Άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν, σέρνοντας τα πόδια τους στις αποβάθρες. Η δηλητηριώδης ομίχλη του αόρατου δολοφόνου έχει ήδη εξαπλωθεί. Το αέριο σαρίν, ένα από τα πιο φονικά νευροπαραλυτικά αέρια, έχει απελευθερωθεί ταυτόχρονα σε πέντε διαφορετικούς συρμούς του μετρό της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Δώδεκα άνθρωποι πεθαίνουν αμέσως, ενώ πάνω από 5.000 καταλήγουν στο νοσοκομείο, με πολλούς να υποφέρουν από μόνιμες βλάβες.

Η αστυνομία του Τόκιο αντιδρά άμεσα. Οι ανακριτές καταλήγουν γρήγορα στον υπεύθυνο: την Αούμ Σινρικίο, μια σέκτα που πρεσβεύει το τέλος του κόσμου. Ο αρχηγός της, ο 40χρονος Σόκο Ασαχάρα, αυτοαποκαλείται μετενσάρκωση του Ιησού Χριστού και διακηρύσσει ότι μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο.

Με τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από τους ακολούθους του – οι οποίοι ξεπερνούν τους 10.000 – χτίζει ένα πραγματικό στρατόπεδο θανάτου.

Ακολουθεί ένα πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό. Χιλιάδες μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις εγκαταστάσεις της σέκτας. Σε μια βάση στους πρόποδες του όρους Φούτζι, η αστυνομία εντοπίζει τόνους χημικών ουσιών που μπορούν να παράξουν περισσότερες ποσότητες σαρίν, αλλά και έγγραφα που αποκαλύπτουν διαπραγματεύσεις για αγορά πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Όμως, ο Ασαχάρα παραμένει άφαντος.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Χιντέο Μουράι, ένας από τους κορυφαίους ηγέτες της σέκτας, συλλαμβάνεται. Πριν προλάβει να μιλήσει, δέχεται θανάσιμα χτυπήματα από έναν δολοφόνο που τον κατηγορεί για την επίθεση στο μετρό.

Η τρομοκρατία της Αούμ Σινρικίο, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Ακολουθούν άλλες τέσσερις επιθέσεις με αέριο σε τρένα. Ένα ακόμα χημικό όπλο απενεργοποιείται την τελευταία στιγμή σε δημόσια τουαλέτα. Την ίδια περίοδο, ο επικεφαλής της αστυνομίας πυροβολείται από έναν μασκοφόρο τρομοκράτη, βυθίζοντας την Ιαπωνία σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Στις 16 Μαΐου, έπειτα από δύο μήνες καταδίωξης, η αστυνομία εντοπίζει τον Σόκο Ασαχάρα κρυμμένο σε ένα μυστικό δωμάτιο στο στρατόπεδο του Φούτζι. Μαζί με δεκάδες άλλα μέλη της σέκτας, συλλαμβάνεται και κατηγορείται για μαζική δολοφονία. Ο ίδιος και 12 από τους πιο στενούς του συνεργάτες οδηγούνται τελικά στην αγχόνη το 2018.

The widow of Tomomitsu Niimi, who took part in Aum Shinrikyo’s March 1995 Tokyo subway sarin attack, has opened up about her marriage, saying, “Until the very end, he gave no apology to those who died.” https://t.co/wvHmSLMVig

— The Japan Times (@japantimes) March 18, 2025