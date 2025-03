Το μεγάλο «όχι» μιας 15χρονης που έφερε την Αλλαγή, αλλά δεν χώρεσε στα βιβλία της Ιστορίας

Το ημερολόγιο γράφει 2 Μαρτίου 1955. Επιστρέφοντας από το σχολείο, ο οδηγός του λεωφορείου διατάζει την Κόλβιν και τρεις ακόμα μαύρες μαθήτριες να σηκωθούν. Οι φίλες της υπακούουν. Εκείνη όχι. Οι πρόσφατες διδασκαλίες της για τους αγωνιστές της κατάργησης της δουλείας αντηχούν στο μυαλό της. «Ένιωσα τη Σότζουρνερ Τρουθ να με πιέζει από τη μία πλευρά και τη Χάριετ Τάμπμαν από την άλλη, λέγοντάς μου: ‘Κάτσε κάτω, κορίτσι μου!’ Ήμουν κολλημένη στη θέση μου!», θα αφηγηθεί πολλά χρόνια αργότερα.

Οι νόμοι του Μοντγκόμερι απαιτούν οι μαύροι επιβάτες να κάθονται πίσω από τους λευκούς, και οι οδηγοί συνηθίζουν να τους μετακινούν κατά βούληση. Η Κόλβιν επιμένει: έχει πληρώσει το εισιτήριό της, έχει το συνταγματικό δικαίωμα να μείνει στη θέση της. Δύο αστυνομικοί την τραβούν βίαια έξω, της φορούν χειροπέδες και τη μεταφέρουν στη φυλακή ενηλίκων. Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί φυλετικού διαχωρισμού, ανάρμοστη συμπεριφορά και επίθεση σε αστυνομικό. Οι δύο πρώτες κατηγορίες αποσύρονται, αλλά η τρίτη παραμένει στο μητρώο της για πάνω από 60 χρόνια, μέχρι να σβηστεί το 2021.

#BHM28in28 Claudette Colvin was just 15 when she refused to give up her seat on a segregated bus—nine months before Rosa Parks. Her courage helped spark the Montgomery Bus Boycott. #BlackHistoryMonth #Icon pic.twitter.com/ZOxvgn7Vxk

