Από τα 12 ήξερε να βγάζει κέρδος. Στα 19 με 1.000 δολάρια άνοιξε μία επιχείρηση, που έγινε αυτοκρατορία

Από μικρό παιδί ήταν εμφανές ότι διαθέτει επιχειρηματικό μυαλό και ταλέντο…στο κέρδος. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ο νεότερος CEO, που έχει ηγηθεί εταιρείας στη λίστα του Fortune 500.

Ο λόγος για τον Μάικλ Ντελ, ιδρυτή της Dell, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 1965, στο Τέξας. Οι γονείς του ήταν η Λορέιν Σάρλοτ, στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρείας, και ο Αλεξάντερ Ντελ, ορθοδοντικός.

Αγόρασε την πρώτη του αριθμομηχανή σε ηλικία επτά ετών. Και έκτοτε άρχιζε να υπολογίζει..πώς θα βγάλει χρήματα. Σε ηλικία μόλις 12 ετών ο Μάικλ Ντελ κερδίζει τα πρώτα του $2.000 πουλώντας γραμματόσημα. Σε ηλικία 15 ετών, αφού έπαιξε με υπολογιστές στο Radio Shack, πήρε τον πρώτο του υπολογιστή, ένα Apple II, τον οποίο αποσυναρμολόγησε αμέσως για να δει πώς ακριβώς λειτουργεί. Παραμένει σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας του ανήσυχο πνεύμα.

Από τις συνδρομές της Houston Post στους υπολογιστές

Στα 16, βγάζει $18.000 μέσα σε έναν χρόνο πουλώντας συνδρομές στην εφημερίδα The Houston Post. Δεν ήταν κάτι που έτυχε. Έκανε έρευνα αγοράς. Ανακάλυψε ότι τα άτομα που είχαν περισσότερες πιθανότητες να πουν «ναι» σε συνδρομή ήταν νεόνυμφοι και άτομα που μετακόμισαν σε νέο σπίτι. Αφού συνέλεξε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του πληθυσμού από δημόσια αρχεία, τους έστειλε αιτήσεις συνδρομής μέσω ταχυδρομείου.

Ήταν άριστος μαθητής και οι γονείς ήθελαν να γίνει γιατρός. Για να τους ευχαριστήσει, ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας το 1983. Συνέχισε ωστόσο να αναπτύσσει την εταιρεία με τις συνδρομές, ενώ παράλληλα αρχίζει στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας όπου μένει να αναλαμβάνει επιδιορθώσεις και αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με κεφάλαιο μόλις $1.000, ξεκινά μια μικρή επιχείρηση προσαρμόζοντας υπολογιστές με περισσότερη μνήμη και καλύτερους σκληρούς δίσκους. Έφτασε να βγάλει κέρδος 80.000 δολαρίων. Αυτό τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει τις σπουδές του, ύστερα από ένα μόλις έτος στην Ιατρική.

I started @DellTech 37 years ago with $1000.

Revenues in 1984 were $6 million.

Last year’s revenues were $94.2 billion.

Impossible is nothing. — Michael Dell (@MichaelDell) February 26, 2021

Η ίδρυση και η απογείωση της Dell

Τον Μάιο του 1984 ίδρυσε την εταιρεία ως “Dell Computer Corporation” και μετεγκαταστάθηκε σε ένα επιχειρηματικό κέντρο στο Βόρειο Όστιν. Η εταιρεία απασχολούσε μερικούς ανθρώπους ως παραγγελιολήπτες, λίγους ακόμη για να εκπληρώσουν τις παραγγελίες και «τρεις τύπους με κατσαβίδια που κάθονταν σε τραπέζια έξι ποδιών», όπως έχει πει ο ίδιος.

Το 1992, σε ηλικία 27 ετών, έγινε ο νεότερος Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας στη λίστα Fortune 500. Το 1996, η Dell άρχισε να πουλά υπολογιστές μέσω του Διαδικτύου, την ίδια χρονιά που η εταιρεία του κυκλοφόρησε τους πρώτους servers της. Μέχρι τον Μάρτιο του 1997, η Dell Inc. ανέφερε περίπου 1 εκατομμύριο $ σε πωλήσεις την ημέρα από την dell.com.

Το πρώτο τρίμηνο του 2001, η Dell Inc. έφτασε σε μερίδιο παγκόσμιας αγοράς 12,8%, ξεπερνώντας την Compaq και έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Η/Υ στον κόσμο.

Η μεγάλη ιδέα που εκτοξεύει την εταιρεία και την μετατρέπει σε «αυτοκρατορία» είναι απλή αλλά εξαιρετικά εκτελεσμένη: πουλάει απευθείας στους πελάτες, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και προσφέροντας ανώτερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, αναμορφώνει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνδέει άμεσα τους προμηθευτές ανταλλακτικών με τη δική του παραγωγή, περιορίζει τα έξοδα και εξαλείφει τα αποθέματα.

Αποχωρεί και επιστρέφει…

Μετά από είκοσι χρόνια ως CEO, ο Ντελ παραδίδει το 2004 τη θέση του στον Κέβιν Ρόλινς. Οι πωλήσεις μόλις έχουν ξεπεράσει τα $40 δισεκατομμύρια και ο Ντελ είναι μόλις 39 ετών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Η Hewlett-Packard ανακτά τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή υπολογιστών και ο Ντελ επιστρέφει στο τιμόνι το 2007, λέγοντας: «Νιώθω σαν να είναι το 1984 και να ξαναρχίζω. Μόνο που τώρα έχω λίγο περισσότερα κεφάλαια».

Οδηγεί τη Dell σε μετασχηματισμό, επεκτείνοντας πέρα από τους υπολογιστές σε υπηρεσίες, διακομιστές και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, οι δυσκολίες συνεχίζονται.

Το 2013 ανακοινώνει σχέδιο εξαγοράς των μετοχών για να την βγάλει από το χρηματιστήριο και να την επαναφέρει σε ιδιωτικό έλεγχο.

…Για το μεγάλο deal

Αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση από μετόχους, με επικεφαλής τον Καρλ Άικαν. Τελικά, μαζί με την Silver Lake Partners, αγοράζει την εταιρεία έναντι σχεδόν $25 δισ. Το 2016, πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη συμφωνία στον χώρο της τεχνολογίας, αποκτώντας την EMC για περίπου $67 δισ. Δημιουργείται η Dell Technologies, μία αυτοκρατορία, με τον ίδιο πάντα στο τιμόνι.

Παράλληλα, το 1999 ιδρύει μαζί με τη σύζυγό του, Σούζαν, το Ίδρυμα Michael & Susan Dell, στηρίζοντας παιδιά παγκοσμίως σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης και ασφάλειας. Το 2005, το ίδρυμα διαχειρίζεται πάνω από $1 δισ., ενώ το 2006 δωρίζει $50 εκατ. στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Ο Μάικλ Ντελ, με επιμονή και όραμα, παραμένει μια εμβληματική φυσιογνωμία της τεχνολογίας και του παγκόσμιου επιχειρείν. Και είναι από τους πλέον αισιόδοξους για το μέλλον της ανθρωπότητας και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όσο για την ίδια την Dell, μία εταιρεία αξίας 82 δισ. δολαρίων σήμερα, αν και έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις Big Tech της Αμερικής, εξακολουθεί να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι τελευταίες πληροφορίες τη θέλουν να είναι πολύ κοντά στο να κλείσει συμφωνία ύψους 5 δισ. δολαρίων με την xAI του Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, αν οι διαπραγματεύσεις ευοδοθούν, θα προμηθεύει την εταιρεία του Μασκ, με διακομιστές βελτιστοποιημένους για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.