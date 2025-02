Από την Αιθιοπία στο Ισραήλ και από τη μάχη με την ψυχική νόσο στην αιχμαλωσία: Η συγκλονιστική ιστορία του ανθρώπου που έμεινε 3.812 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

Ο Αβέρα Μενγκίστου, 38 ετών, Ισραηλινός αιθιοπικής καταγωγής, πέρασε 3.812 ημέρες σε αιχμαλωσία από τότε που διέσχισε τη Γάζα πριν από μια δεκαετία. Απελευθερώθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Για την οικογένειά του και την αιθιοπική κοινότητα στο Ισραήλ, αποτελεί μια στιγμή ανακούφισης αλλά και πικρής υπενθύμισης ότι επί χρόνια κανείς δεν ενδιαφερόταν να κλείσει συμφωνία για την απελεύθερωσή του. Μαζί του επέστρεψε και ο Χισάμ αλ-Σαγέντ, 37 ετών, Βεδουίνος από το νότιο Ισραήλ.

Και οι δύο άνδρες πάσχουν από ψυχικές ασθένειες σύμφωνα με τις οικογένειές τους και πέρασαν στη Γάζα με δική τους πρωτοβουλία χωρίς να εμποδιστούν από τον στρατό. Προέρχονται από μειονεκτούσες κοινότητες, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές της ισραηλινής κυβέρνησης, εξηγεί γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα συμφωνία για την επιστροφή τους.

Avera Mengistu’s family has suffered his absence for a decade, not knowing if he was safe or even alive. Today, they can finally hold him again. pic.twitter.com/grhNjPsgZg

Η υπόθεση του Μενγκίστου έχει μετατραπεί σε σύμβολο της περιθωριοποίησης που βιώνουν οι Ισραηλινοί αιθιοπικής καταγωγής. Πολλοί από την κοινότητα αυτή μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Αιθιοπία πριν δεκαετίες μέσω τολμηρών επιχειρήσεων διάσωσης για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στην Ανατολική Αφρική. «Θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στο σπίτι πολύ νωρίτερα», δήλωσε στη WSJ η Πνίνα Ταμάνο-Σάτα, Ισραηλινή βουλευτής αιθιοπικής καταγωγής. «Τον εγκατέλειψαν».

Η απελευθέρωση του Μενγκίστου και του Σαγέντ ήταν μέρος της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, έπειτα από 15 μήνες συγκρούσεων και αυξανόμενη πίεση από την ισραηλινή κοινωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Η οικογένεια Μενγκίστου προσπαθούσε επί χρόνια να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την υπόθεσή του, αλλά ένιωθε ότι «ήταν πρόβλημα των Αιθιόπων». Όσο και εάν φώναζαν, ένιωθαν ότι κανείς – από το κράτος τουλάχιστον – δεν ασχολείται.

On Memorial Day for Ethiopian Jews who perished on the journey to Israel, call out for justice for Avera Mengistu, held captive for 3,559 days.

Mengistu suffers from mental illness and crossed into Gaza in 2014. He is one of 120 captives Hamas holds in unimaginable conditions.… pic.twitter.com/VNVE7fifsM

