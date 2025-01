Ο «διπλωμάτης» που άλλαξε την εμφάνιση των γυναικών και τη βιομηχανία της μόδας

Οι γονείς του ονειρεύονταν να τον δουν διπλωμάτη. Γνώσεις και ικανότητες διαπραγμάτευσης αναμφίβολα είχε. Αλλά ήξερε ότι το σχέδιο και η μόδα ήταν ο προορισμός του. Έφτασε να ντύνει κινηματογραφικούς αστέρες και βασιλείς και να δει το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της υψηλής ραπτικής.

Το όνομα Dior κυριαρχεί έως σήμερα στον χώρο της μόδας. Αλλά ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από το λαμπερό brand;

Ο Christian Dior γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 21 Ιανουαρίου 1905 στη Νορμανδία. Ήταν ο δεύτερος γιος μιας εύπορης οικογένειας με 5 παιδιά. Ο πατέρας του, Μορίς, ήταν ιδιοκτήτης βιομηχανίας λιπασμάτων, ενώ η μητέρα του, Μαντλίν, διατηρούσε έναν υπέροχο κήπο που αποτελούσε για τον Christian πηγή έμπνευσης.

Η οικογένεια αργότερα μοίρασε τον χρόνο της μεταξύ του Παρισιού και μιας βίλας στο Γκρανβίλ της Γαλλίας. Οι γονείς του ήθελαν να γίνει διπλωμάτης και έτσι ο ίδιος ανταποκρινόμενος στις επιθυμίες τους σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ωστόσο, το αληθινό του πάθος ήταν η τέχνη. Σε ηλικία 20 ετών και ενώ ακόμη σπούδαζε άρχισε να πουλάει εικονογραφήσεις στο δρόμο.

Αργότερα, με οικονομική βοήθεια από τον πατέρα του, άνοιξε μια μικρή γκαλερί τέχνης. Εκεί έδειξε έργα καλλιτεχνών όπως ο Salvador Dalí, ο Man Ray και ο Jean Cocteau.

Το κραχ του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση που ακολούθησε άλλαξαν τα πάντα. Ο πατέρας του χρεοκόπησε, η μητέρα του πέθανε το 1931 και η οικογενειακή επιχείρηση κατέρρευσε, αναγκάζοντάς τον να κλείσει τη γκαλερί του. Ξεκίνησε να πουλά σκίτσα μόδας και τελικά εξασφάλισε μία θέση ως εικονογράφος στο περιοδικό Figaro Illustre το 1935. Το 1938 έγινε βοηθός σχεδιαστής του Ελβετού σχεδιαστή Robert Piguet. Ο Dior είχε αργότερα γράψει για εκείνη τη μαθητεία: «Επιτέλους, θα γνώριζα τα μυστηριώδη μέσα με τα οποία μια ιδέα μετατρέπεται σε φόρεμα».

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στον στρατό μέχρι που η Γαλλία πέρασε σε γερμανική κατοχή. Το 1941 επέστρεψε στο Παρίσι και εντάχθηκε στον οίκο του σχεδιαστή Lucien Lelong. Μετά το τέλος του πολέμου, το όνομά του είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει.

Υποστηριζόμενος από τον Γάλλο επιχειρηματία Marcel Boussac, ο Dior ίδρυσε τον δικό του οίκο μόδας το 1946.

Το New Look

Την επόμενη χρονιά στις 12 Φεβρουαρίου 1947 παρουσίασε την πρώτη του επαναστατική συλλογή με τίτλο «Carolle», η οποία έγινε γνωστή ως New Look. Ήταν μία συλλογή που τον καθιέρωσε στην κορυφή, αλλά και πυροδότησε διεθνείς αντιδράσεις.

Επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία σιλουέτα με στρογγυλούς ώμους, τονισμένες μέσες και φαρδιές φούστες. Δεν έλειψε βέβαια και η κριτική εναντίον του, κυρίως λόγω της «σπατάλης υφάσματος» σε μια περίοδο λιτότητας. Παρόλα αυτά κατέκτησε τις καρδιές διασημοτήτων όπως η Μαρλέν Ντίτριχ και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

To New Look του Dior ήταν μια αποκήρυξη των στυλ των δεκαετιών του 1920 και του 1930. Το κοστούμι Bar θεωρήθηκε το πιο εμβληματικό μοντέλο της συλλογής, εκδηλώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά του δραματικού αταβισμού του Dior.

Ο Dior βοήθησε να αποκατασταθεί το πολιορκημένο μεταπολεμικό Παρίσι ως πρωτεύουσα της μόδας. Κάθε συλλογή του σε όλη αυτή την περίοδο είχε ένα θέμα. Η συλλογή της άνοιξης του 1953, που ονομάστηκε “Tulip”, περιείχε μια πληθώρα από floaty, ανθισμένα prints. Το “A-line” της άνοιξης του 1955, με την απροσδιόριστη μέση και την σιλουέτα που φαρδαίνει στους γοφούς και τα πόδια, έμοιαζε με κεφαλαίο “A”.

Μερικά από τα σχέδια του Dior προσομοίωσαν το Second Empire και άλλα ιστορικά στυλ, αλλά δημιουργούσε επίσης ανδρικά ρούχα, λεπτομέρειες trompe-l’oeil και άλλα στυλ που έγιναν μέρος της σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Στις τελευταίες του συλλογές, ο Dior, αποτύπωνε την ανάγκη του για μια πιο χαλαρή σιλουέτα και τρόπο ζωής.

Η κληρονομιά του

Μαζί με τον συνεργάτη του Jacques Rouet, ο Dior πρωτοστάτησε σε συμφωνίες αδειοδότησης στον κλάδο της μόδας. Μέχρι το 1948, είχε κανονίσει προσοδοφόρες συμφωνίες αδειοδότησης για γούνες, κάλτσες και αρώματα, που όχι μόνο απέφεραν έσοδα αλλά και τον έκαναν γνωστό.

«Ο Christian Dior, ο εύσωμος και τρομαγμένος μεγάλος βεζίρης των μοδίστρων του Παρισιού υψηλής μόδας, είναι ο κύριος λόγος που οι περισσότερες γυναίκες δείχνουν όπως δείχνουν σήμερα», έγραφε το Collier’s Weekly το 1955, οκτώ χρόνια αφότου ο couturier προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή με το New Look. Μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυση του οίκου του ο Dior είχε γίνει η ατμομηχανή της γαλλικής βιομηχανίας μόδας, τα σχέδιά του δημιούργησαν μια αυτοκρατορία που έθεσε το πρότυπο για τη σύγχρονη επιχείρηση μόδας, γεμάτη με καινοτομίες.

Ενώ ο Οίκος του Dior εξακολουθεί να είναι μια ακμάζουσα επιχείρηση σήμερα, ο πρόωρος θάνατος του Dior το 1957 ήταν μία μεγάλη απώλεια για τον κόσμο της μόδας.

Ο Dior πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 24 Οκτωβρίου 1957, σε ηλικία 52 ετών, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ιταλία. Την ηγεσία του οίκου ανέλαβε ο 21χρονος Yves Saint Laurent, ο οποίος συνέχισε την κληρονομιά του Dior, εδραιώνοντας το Παρίσι ως την πρωτεύουσα της μόδας.

Ο Christian Dior σχεδίαζε με το όνομά του μόνο για μια δεκαετία, αλλά η επιρροή του θα είναι αισθητή για πολλά χρόνια ακόμα.