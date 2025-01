Η κινηματογραφική σύλληψη ενός προέδρου – 1.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων με … συρματοκόπτες

Ο Γιουν, του οποίου η αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου βύθισε τη χώρα σε αναταραχή, με αποτέλεσμα να τον κηρύξει έκπτωτο το Κοινοβούλιο, ερευνάται με την κατηγορία της εξέγερσης. Ωστόσο τυπικά εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρος καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν η αποπομπή του είναι έγκυρη.

Τα πλάνα και οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει για τη σύλληψή του αποκαλύπτουν ότι αυτή ήταν άκρως κινηματογραφική. Άνδρες των ειδικών δυνάμεων έφτασαν μυστικά έξω από την προεδρική κατοικία, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα οδοφράγματα που είχε στήσει η Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας. Χρησιμοποίησαν σκάλες και συρματοκόπτες, για να καταφέρουν να εισέλθουν στο κτίριο. Είχαν επιχειρήσει και στις 3 Ιανουαρίου να τον συλλάβoυν, αλλά μπλοκαρίστηκαν από λεωφορεία και συρματοπλέγματα.

Λίγο πριν τα ξημερώματα της Τετάρτης, έφτασε η ομάδα των ειδικών δυνάμεων, αυτή τη φορά «οπλισμένη» με σκάλες και τα κατάλληλα εργαλεία για να κόψει τα συρματοπλέγματα. Άλλα μέλη της ομάδας – η οποία αριθμούσε περίπου 1.000 αξιωματικούς – σκαρφάλωσαν σε τοίχους και ανέβηκαν σε κοντινά μονοπάτια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην προεδρική κατοικία. Μετά από αρκετές ώρες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Γιουν είχε συλληφθεί.

Σε ένα τρίλεπτο βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο πριν τη σύλληψή του, ο 64χρονος ηγέτης είπε ότι θα συνεργαστεί για την έρευνα εναντίον του, παρόλο που ήταν αντίθετος σε αυτή. Υποστήριξε ότι το ένταλμα σύλληψής του δεν είναι νομικά έγκυρο. Είπε ότι είδε πώς οι αρχές «εισέβαλαν» στην περίμετρο ασφαλείας του σπιτιού του με πυροσβεστικό εξοπλισμό.

«Αποφάσισα να εμφανιστώ ενώπιον των αρχών, παρόλο που πρόκειται για παράνομη έρευνα, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε δυσάρεστη αιματοχυσία», τόνισε.

VIDEO: South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol says he has decided to submit to questioning over his failed martial law bid to avert “bloodshed” even though he believed the probe was illegal. Yoon is the first president to be detained in the nation’s history. pic.twitter.com/ZAQXmtrG0H

— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2025