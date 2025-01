Η μαγική εφεύρεση που έγινε προέκταση του χεριού μας

Επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, ακούμε μουσική, βγάζουμε φωτογραφίες, τραβάμε βίντεο, αλληλοεπιδρούμε, εργαζόμαστε, το συνδέουμε με άλλες συσκευές. Το smartphone είναι πια μία προέκταση των χεριών, των ματιών και του μυαλού μας. Και μπορεί τυπικά το πρώτο smartphone της ιστορίας να θεωρείται το IBM Simon Personal Communicator (το πρωτότυπο παρουσιάστηκε το 1992 και στην αγορά κυκλοφόρησε το 1994), αλλά ήταν αναμφίβολα το πρώτο iPhone της Apple εκείνο που έφερε πραγματική επανάσταση και στο οποίο στηρίχθηκαν δεκάδες άλλα μοντέλα, πλήθους εταιρειών.

Ήταν σαν σήμερα, στις 9 Ιανουαρίου 2007, όταν ο CEO της Apple Inc., Στιβ Τζομπς, παρουσίασε ένα κινητό τηλέφωνο με οθόνη αφής, το οποίο ενσωμάτωνε iPod, κάμερα και δυνατότητες περιήγησης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων άκρως εντυπωσιακών για την εποχή χαρακτηριστικών, στην έκθεση Macworld στο Σαν Φρανσίσκο. Ντυμένος με τα χαρακτηριστικά του τζιν και το μαύρο ζιβάγκο, ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει για ένα «επαναστατικό , μαγικό προϊόν που είναι κυριολεκτικά πέντε χρόνια μπροστά από κάθε άλλο κινητό τηλέφωνο».

Historical event of the day

On this day, January 9, 2007, Steve Jobs unveiled the first iPhone, revolutionizing the way we communicate and interact with technology. ✨ #OnThisDay #iPhone #SteveJobs pic.twitter.com/o7acDGE25D

