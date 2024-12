11 γράμματα και 1 τελεία που πωλήθηκαν έναντι 350 εκατ. δολαρίων

Στη Wall Street Journal, τους Financial Times και όλα τα μεγάλα οικονομικά μέσα του πλανήτη είναι πρώτη είδηση. Η eCompanies, venture fund τεχνολογίας με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, έχει μόλις αποκτήσει τη διεύθυνση business.com.

Δεν ήταν η εξαγορά αυτή καθεαυτή που κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά το αντίτιμό της. Η ECompanies έδωσε 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε έναν επιχειρηματία του Χιούστον, τον Μαρκ Οστρόφσκι, που είχε αγοράσει αυτά τα 11 γράμματα και τη μία τελεία έναντι 150.000 δολαρίων το 1996. Τα 7,5 εκατ. δολ. ήταν το μεγαλύτερο – με διαφορά – ποσό που είχε δοθεί έως τότε για ένα domain name του διαδικτύου. Το ημερολόγιο έγραφε 1η Δεκεμβρίου 1999.

Το Business.com ήταν η διεύθυνση στην οποία έβρισκε κανείς όλες τις B2B υπηρεσίες (υπηρεσίες από επιχειρήσεις για επιχειρήσεις). Ο συνιδρυτής της eCompanies, Τζέικ Γουάινμπάουμ, τόνισε πως δεν έλαβε την απόφαση ελαφρά τη καρδία. Ήταν μία καλά υπολογισμένη κίνηση για την απόκτηση ενός πολύτιμου asset που πίστευε ότι θα του προσφέρει πολλαπλάσιο κέρδος.

Έναν χρόνο νωρίτερα η Compaq Computer Corp είχε πληρώσει 3,35 εκατ. δολάρια για το domain name altavista.com. Τον Φεβουάριο του 1999 η Bingo.com είχε συμφωνήσει να πληρώσει 1,1 εκατ. δολάρια σε μετρητά για το domain name της. «Το Business.com είναι ένα από τα καλύτερα brand names και θα απαιτήσει πολύ λιγότερες δαπάνες για marketing από άλλα domain names. Αν λάβουμε υπόψη μας το πόσα χρήματα δαπανούν οι εταιρείες για να χτίσουν brands στο διαδίκτυο, η τιμή δεν είναι υψηλή. Είναι μία συνετή επένδυση», τόνισε ο Γουάινμπαουμ. Εκείνη τη χρονιά είχε πραγματικά γίνει αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι το DNS (domain name system) για την επιτυχία της όποιας επιχείρησης.

Ο τυχερός πωλητής, ο 38χρονος Οστρόφσκι, είχε αγοράσει το Business.com από έναν πάροχο υπηρεσιών internet στο Λονδίνο τρία χρόνια νωρίτερα. Και τότε με τιμή 150.000 δολαρίων ήταν το ακριβότερο domain name στην αγορά. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους «πολλοί με έλεγαν τρελό που έδωσα αυτά τα χρήματα, αλλά αποδείχθηκε χρυσή επένδυση». Ο Οστρόφσκι είχε δεχθεί προσφορές για την αγορά του domain name από διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η Oracle, αλλά είχε την υπομονή να περιμένει για την καλύτερη. Να σημειωθεί πως όταν πούλησε το business.com εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 100 domain names, συμπεριλαμβανομένων των etickets.com, egifts.com και eradio.com.

Από τα 7,5 στα 350 εκατ. δολάρια

Δεν ήταν όμως μόνο ο Οστρόφσκι που πλούτισε από το Business.com. 8 χρόνια αργότερα, το 2007, μπήκε και πάλι πωλητήριο στο domain name. Και αυτή τη φορά η τιμή είχε εκτιναχθεί πέρα ίσως από κάθε προσδοκία της eCommerce όταν το αγόραζε εκείνη. Αγοραστής ήταν η RH Donnelley, η οποία κατέβαλε το ποσό των 350 εκατ. δολαρίων για να το αποκτήσει. Το ποσό ήταν 47 φορές υψηλότερο από το αντίτιμο του deal του 1999.

Το domain name είχαν διεκδικήσει δύο πανίσχυροι μιντιακοί όμιλοι: Ο όμιλος των New York Times και η Dow Jones & Company, Inc. (εκδότρια των Wall Street Journal, Financial News, Barron’s, MarketWatch, Private Equity News), που είχε μόλις περάσει στον έλεγχο της News Corps του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η RH Donnelley, εταιρεία online εμπορικών αναζητήσεων και υπηρεσιών καταλόγου, ήταν παρόλα αυτά αποφασισμένη να κερδίσει, καταθέτοντας μία υπέρογκη προσφορά. Το Business.com προσέφερε ήδη υπηρεσίες καταλόγου επιχειρήσεων και επομένως ήταν μία πολύτιμη προσθήκη. Είχε μάλιστα δει την επισκεψιμότητά του εκείνη τη χρονιά να απογειώνεται.