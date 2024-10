Η ηττημένη Γερμανία, το φτερωτό δολάριο και ο τουρίστας στο Βερολίνο

Δύο στοιχεία προκαλούν εντεινόμενη ανησυχία σήμερα στην παγκόσμια οικονομία. Το πρώτο είναι η θεαματική εξασθένηση της γερμανικής οικονομίας και το δεύτερο το ράλι του δολαρίου (που δυστυχώς δεν έρχεται χωρίς παρενέργειες).

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παλεύει να αποφύγει την ύφεση, να κλείσει μαύρες τρύπες στον προϋπολογισμό, να ισορροπήσει ανάμεσα σε μία μάλλον κακά σχεδιασμένη και επώδυνη πράσινη μετάβαση και στην ανάγκη να αποτρέψει κολοσσούς και σύμβολα της ισχύος της, όπως η Volkswagen, να κλείνουν το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο. Όσο για το αμερικανικό νόμισμα, προβάλλει ως το απόλυτο καταφύγιο, αλλά η ραγδαία ανατίμησή του δεν είναι και τόσο καλοδεχούμενη ούτε από τις ίδιες τις ΗΠΑ, ούτε από πληθώρα αναδυόμενων οικονομιών, αλλά ούτε και από την Ευρώπη που εισάγει αποτιμώμενη σε δολάρια ενέργεια.

Με τη Γερμανία και το δολάριο να κυριαρχούν στη διεθνή επικαιρότητα, θυμηθήκαμε μία ιστορία, που μας γυρίζει έναν αιώνα (για την ακρίβεια 101 χρόνια) πίσω. Τον Οκτώβριο του 1923 η Ευρώπη είχε αφήσει πίσω της τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά όχι και τις πληγές που αυτός άνοιξε. Σε οικονομικό επίπεδο τις μεγαλύτερες πληγές μετρούσε σαφώς η ηττημένη Γερμανία, η οποία και υποχρεώθηκε τρόπον τινά σε διάλυση της οικονομίας της. Πέντε χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, το γερμανικό μάρκο ήταν σε ελεύθερη πτώση και το δολάριο «πετούσε».

«Ό,τι αγοράζει ένα δολάριο»

Η ισοτιμία ήταν σε τέτοια επίπεδα, που όποιος κρατούσε στα χέρια του ένα δολάριο μπορούσε να αισθανθεί πλούσιος. O Φράνσις Ρέιμοντ στο This Day in Business History μας θυμίζει μία γλαφυρή ιστορία, που κατεγράφη από τον ανταποκριτή των New York Times στη γερμανική πόλη, σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου 1923. Ένας τουρίστας μπήκε σε εστιατόριο στο Βερολίνο και όταν έφτασε η στιγμή της παραγγελίας, είπε στον σερβιτόρο: «Φέρε μου όλο το φαγητό, που μπορεί να αγοράσει ένα αμερικανικό δολάριο».

Μία σούπα, 2-3 πιάτα με κρέας, φρούτα και καφές έφτασαν διαδοχικά στο τραπέζι του ξένου πελάτη, που κάπνιζε το πούρο του έχοντας απολαύσει το λουκούλλειο γεύμα, όταν είδε τον σερβιτόρο να του φέρνει ακόμη μία σούπα και ένα πιάτο με κρέας. «Τι είναι αυτό;», αναρωτήθηκε, για να λάβει την απάντηση: «Το δολάριο μόλις ανέβηκε κι άλλο».