Πέθανε ο Λέναρντ Ρίτζιο: Ο γιος του μποξέρ που έγινε Γολιάθ των βιβλιοπωλείων

Ο Ρίτζιο πέθανε χθες Τρίτη «μετά από μια γενναία μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ», σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η οικογένειά του. Είχε παραιτηθεί από πρόεδρος της εταιρίας το 2019 μετά την πώλησή της σε hedge fund (Elliott Advisors).

«Η ηγετική παρουσία του διήρκεσε δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων όχι μόνο μεγάλωσε την εταιρεία, αλλά εξέθρεψε μια κουλτούρα καινοτομίας και αγάπης για το διάβασμα», αναφέρεται σε δήλωση της Barnes & Noble.

Η βασιλεία του Ρίτζιο ξεκίνησε το 1971 όταν με ένα δάνειο 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, αγόρασε το brand της Barnes & Noble και το εμβληματικό της κατάστημα στην Πέμπτη Λεωφόρο στο Μανχάταν.

Απέκτησε εκατοντάδες νέα καταστήματα τα επόμενα 20 χρόνια και, στη δεκαετία του 1990, δημιούργησε μια αυτοκρατορία «υπερκαταστημάτων» που συνδύαζε τις εκπτωτικές τιμές μιας αλυσίδας και την τεράστια χωρητικότητα με την άνετη γοητεία των καναπέδων της ανάγνωσης και των σοφιστικέ καφέ.

We are deeply saddened to share the passing of Leonard Riggio, the founder and former chairman of Barnes & Noble, Inc., on August 27, 2024, at the age of 83.

Len’s vision and entrepreneurial spirit transformed the retail landscape, establishing Barnes & Noble as the largest… pic.twitter.com/PLNzpFtg5Z

— Barnes & Noble (@BNBuzz) August 27, 2024