Ο άνδρας που δεν γνωρίζει κανείς (αν και τον ξέρουν όλοι)

«Στις καλές στιγμές τους, οι άνθρωποι θέλουν να διαφημιστούν. Στις κακές, πρέπει να το κάνουν». Η περιβόητη αυτή ρήση για τη σπουδαιότητα της διαφήμισης ανήκει στον Μπρους Μπάρτον, ο οποίος γεννήθηκε στο Τενεσί των ΗΠΑ, σαν σήμερα, 5 Αυγούστου 1886 και ήταν εκ των συνιδρυτών της Batten, Barton, Durstine & Osborn, τέταρτης μεγαλύτερης διαφημιστικής εταιρείας στον κόσμο, το 1967 – έτος κατά το οποίο έφυγε από τη ζωή.

Δεν είναι μόνο η συμβολή του στον κόσμο της διαφήμισης, για την οποία είναι ο γνωστός ο Μπάρτον. Ήταν ο συγγραφέας ενός άκρως αμφιλεγόμενου best seller, το οποίο και είχε ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις το 1925, όταν κυκλοφόρησε.

Έφερε τον τίτλο «The Man Nobody Knοws» (Ο Άνδρας που δεν Γνωρίζει Κανείς) και ήταν μία ιστορία για τη δύναμη της διαφήμισης, με κεντρικό χαρακτήρα τον… Ιησού Χριστό.

Οι 12 μαθητές και ο «οργανισμός που κατέκτησε τον κόσμο»

Ο Μπάρτον παρουσιάζει τον Ιησού ως τον κορυφαίο επιχειρηματία και πωλητή όλων των εποχών, «ο οποίος διάλεξε 12 άνδρες από τις κατώτερες τάξεις του επιχειρείν και δημιούργησε μαζί τους έναν οργανισμό που κατέκτησε τον κόσμο».

Οι παραβολές του Ιησού ήταν «οι πιο δυνατές διαφημίσεις όλων των εποχών», τόνιζε ο Αμερικανός διαφημιστής και συγγραφέας, προσθέτοντας ότι «οι σύγχρονες αρχές του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, παρουσιάζονται με έξοχα παραδείγματα στον λόγο του Ιησού».

Ο ίδιος ο Μπάρτον ήταν πιστός Χριστιανός και στόχος του όπως έλεγε ήταν με το βιβλίο αυτό να καταστήσει προσιτή την ιστορία του Χριστιανισμού στους επιχειρηματίες της εποχής και όχι να προσβάλλει τη θρησκεία.

Ένα best seller που δίχασε

Το The Man Nobody Knows σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ το 1925 και ήταν ένα από τα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 20ου αιώνα.

Σε αυτό ο Μπάρτον σκιαγραφεί την εικόνα ενός Ιησού, ο οποίος δούλευε με τα χέρια του, κοιμόταν σε εξωτερικούς χώρους και ταξίδευε με τα πόδια και ήταν «ο ιδρυτής του σύγχρονου επιχειρείν».

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο Μπάρτον αρχικά αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες για τη δημοσίευση του έργου του. Δεν ήταν πολλοί εκδοτικοί οίκοι πρόθυμοι να τυπώσουν κάτι τόσο αμφιλεγόμενο. Και πράγματι αποδείχθηκε ένα έργο, που δίχασε τους αναγνώστες, τους κριτικούς και την Εκκλησία.