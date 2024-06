Penny Lane: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το διάσημο τραγούδι των Beatles

Όλα ξεκίνησαν στον καναπέ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1967. Ο Πολ έβλεπε τηλεόραση παρακολουθώντας έναν τρομπετίστα να παίζει ένα από τα διάσημα Βραδεμβουργιανά Κονσέρτα του Μπαχ.

Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία του διάσημου σόλο τρομπέτας στο «Penny Lane».

Ο ΜακΚάρτνεϊ έψαχνε τρόπους να πλουτίσει το τραγούδι του και ο ήχος της πίκολο τρομπέτας στα χέρια του δεξιοτέχνη Μέισον, ήταν ακριβώς το ηχόχρωμα που οι Fab Four (δεν) ήξεραν καν ότι χρειάζονταν.

Την επόμενη μέρα, ο παραγωγός των Beatles, Τζορτζ Μάρτιν -ο αποκαλούενος και πέμπτος Beatle- τηλεφώνησε στον ανυποψίαστο τρομπετίστα και τον κάλεσε να ηχογραφήσει: Πού; Στα Abbey Road Studios με το πιο διάσημο συγκρότημα στον κόσμο.

Δεν ήξερα ποιοι ήταν οι Beatles

Ο Μέισον, έπαιζε τότε στη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα για τα προς το ζην. Αργότερα θα ομολογήσει: «Δεν ήξερα καν ποιοι ήταν οι Beatles όταν μου ζητήθηκε να κάνω την ηχογράφηση μαζί τους. Για μένα ήταν απλώς μια ακόμη δουλειά».

Ο σεμνός Μέισον πήγε στα θρυλικά στούντιο της Abbey Road στις 17 Ιανουαρίου του 1967.

Και σχετικά γρήγορα κατάφερε καταφέρει να δώσει εκείνο το κάτι παραπάνω που είχε ονειρευτεί ο ΜακΚάρτνεϊ στον καναπέ του, μπροστά στην τηλεόραση.

Με εννέα τρομπέτες

Ωστόσο, χρειάστηκαν δοκιμές.

«Πήρα εννέα τρομπέτες μαζί μου και δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα, ώσπου να φτάσουμε σε μια πίκολο τρομπέτα σε Σί ύφεση

«Δουλέψαμε τρεις ώρες στο τραγούδι: Ο Πολ τραγούδησε τα μέρη που ήθελε, ο Τζορτζ Μάρτιν τα έγραψε, εγώ τα έπαιξα. Αλλά η πραγματική ηχογράφηση έγινε αρκετά γρήγορα», συνέχισε.

«Ήταν ευχάριστες ψηλές νότες, αλλά αρκετά δύσκολες».

Η τρομπέτα piccolo παίζει σε τόσο υψηλές νότες που όσοι παρίσταντο στην ηχογράφηση πίστευαν (λανθασμένα) ότι το κομμάτι του Μέισον είχε δημιουργηθεί τεχνητά, έτσι ώστε ο ήχος να ακούγεται ψηλότερα.

«Διάβαζα σε βιβλία ότι ο ήχος της τρομπέτας μου επιταχύνθηκε για να ακούγεται σε υψηλότερες νότες, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορώ ακόμα να παίξω αυτές τις νότες», θα πει κάποτε.

Για την ιστορία οι στίχοι του Penny Lane αναφέρονται σε έναν πραγματικό δρόμο στο Λίβερπουλ και αναφέρονται σε τόπους και χαρακτήρες που θυμόταν ο ΜακΚάρντεϊ από την παιδική του ηλικία.

Ο Μέισον συνέβαλε αργότερα σε πολλά άλλα τραγούδια των Beatles, συμπεριλαμβανομένων των «Magical Mystery Tour» και «All You Need Is Love».

Ο τρομπετίστας Ντέιβιντ Μέισον, γεννήθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε στο Βασιλικό Μουσικό Κολλέγιο προτού ξεκινήσει εμφανίσεις με τους Scots Guards, την ορχήστρα της Royal Opera House, την Philharmonia Orchestra και τελικά την Βασιλική Φιλαρμονική.

Πέθανε το 2011 σε ηλικία 85 ετών έχοντας προλάβει να κατακτήσει την αναγνώριση για την απίστευτη ορχηστρική και σόλο καριέρα του αλλά και για το γεγονός ότι υπήρξε ο θρυλικός τρομπετίστας των Beatles.

Το άξιζε.