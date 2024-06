Κρατούμενος 04370-510: O άνθρωπος που σχεδιάζει την εμπορική πολιτική του Τραμπ πίσω από της φυλακής τα σίδερα

Καθώς οι κάλπες του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ πλησιάζουν, από τις επιχειρήσεις έως τους διπλωμάτες και τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών, όλοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τις οικονομικές και εμπορικές πολιτικές που θα ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν επανεκλεγεί. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του πρώην προέδρου, που μάλλον ξέρει περισσότερα από όλους και θα μπορούσε να δώσει τις πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Το πρόβλημα; Είναι προς το παρόν απρόσιτος. Και αυτό συμβαίνει επειδή είναι ο κρατούμενος με αριθμό 04370-510 στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα του Μαϊάμι.

Ο Πίτερ Ναβάρο, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος στην πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ, βρίσκεται στη φυλακή, εκτίοντας ποινή τεσσάρων μηνών για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Δηλώνει αγανακτισμένος με το δικαστικό σύστημα, αηδιασμένος με την πολιτική του Τζο Μπάιντεν και έτοιμος να οδηγήσει την Αμερική προς τον σκληροπυρηνικό προστατευτισμό.

Σε γραπτή αλληλογραφία με τον Economist, ο Ναβάρο εξήγησε τι θα ήθελε να δει τις ΗΠΑ να κάνουν στο εμπόριο: να περάσουν στην επίθεση απέναντι στην Κίνα αλλά και να επιβάλλουν δασμούς σχεδόν σε όλους τους άλλους. «Είναι ένα σκοτεινό, οργισμένο όραμα για την παγκόσμια οικονομία», σχολιάζει ο Economist, προσθέτοντας πως «όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι κάτι που ο κ. Ναβάρο θα μπορέσει σύντομα να προωθήσει μέσα από τον Λευκό Οίκο».

Ανατρεπτικός και… εκδικητικός

Μέσα στο χάος της προηγούμενης διακυβέρνησης Τραμπ, ο Ναβάρο ξεχώρισε ως ιδιαίτερα ανατρεπτικός, οξύς και εκδικητικός. Υπήρξαν στιγμές, που ο πρώην καθηγητής οικονομικών παραμερίστηκε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, βρέθηκε στο στόχαστρο έρευνας για κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους και δέχθηκε οξύτατη κριτική. Αλλά έμεινε πάντα πιστός υποστηρικτής του Τραμπ. Η θέση του ενισχύθηκε, όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την κλήτευση της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, που διερευνούσε την εισβολή του όχλου των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Αυτή η άρνηση ήταν που οδήγησε τον 74χρονο στη φυλακή τον Μάρτιο.

Το νέο βιβλίο του Ναβάρο «The New maga Deal» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουλίου, συμπίπτοντας (καθόλου τυχαία) με την αποφυλάκισή του. Εκεί υπερασπίζεται με θέρμη την πολιτική του προστατευτισμού, που το 2016 ήταν κόντρα στο ρεύμα, αλλά σήμερα αν κρίνουμε και από την πολιτική του Τζο Μπάιντεν, είναι πια mainstream. Πολύ πρόσφατα ο Μπάιντεν αποφάσισε να επιβάλλει νέους δασμούς ή να υπερδιπλασιάσει τους υφιστάμενους στις εισαγωγές μίας σειράς κινεζικών προϊόντων. Ήταν ο θρίαμβος της «αρχής του Τραμπ ότι η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», όπως σχολίασε ο Ναβάρο.

Η συνταγή του Ναβάρο είναι να αποτρέψει τη χρήση τρίτων χωρών ως αγωγών για κινεζικά προϊόντα. «Το Βιετνάμ είναι μια σημαντική πλατφόρμα σκιωδών εξαγωγών για το “Made in China”, λέει στον Economist. Προειδοποιεί επίσης ότι το Μεξικό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεχτεί πάρα πολλές κινεζικές επενδύσεις. «Ο Τραμπ απλά δεν θα ανεχθεί μια “κομμουνιστική κινεζική παραλία” στη νότια πλευρά της Αμερικής», τονίζει.

Η πορεία του

Ο Ναβάρο γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1949 στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Ο πατέρας του, Albert “Al” Navarro, σαξοφωνίστας και κλαρινίστας, ηγήθηκε μιας μπάντας, που έπαιζε τα καλοκαίρια στο Νιου Χάμσαϊρ και τους χειμώνες στη Φλόριντα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 10 ετών και ο ίδιος έμεινε με τη μητέρα του Έβελιν Λίτλτζον, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ναβάρο φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Tufts με ακαδημαϊκή υποτροφία και έλαβε πτυχίο Bachelor of Arts. Συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση στο Χάρβαρντ, όπου έκανε και το διδακτορικό του στα οικονομικά.

Από το 1981 έως το 1985, ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Χάρβαρντ. Από το 1985 έως το 1988, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Από το 1989 είναι καθηγητής στο UC Irvine. Έχει λάβει πολλαπλά βραβεία διδασκαλίας για μαθήματα MBA που έχει διδάξει.

Ως διδακτορικός φοιτητής το 1984, ο Ναβάρο έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο The Policy Game: How Special Interests and Ideologues are Stealing America, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ομάδες ειδικών συμφερόντων είχαν οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «ένα σημείο της ιστορίας τους όπου δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν». Το πιστεύει έως σήμερα.