Κάρλο Ακούτις: Ο 15χρονος άγιος της Καθολικής εκκλησίας και τα «θαύματα» που του αποδίδονται

Ο Κάρλο Ακούτις, ένας Ιταλός έφηβος και παιδί – θαύμα των υπολογιστών που έμεινε γνωστός ως «ο influencer του Θεού», πρόκειται να γίνει ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας στη νέα χιλιετία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε μία δεύτερη περίπτωση «θαύματος» που αποδίδεται στον Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, σημειώνει το CNN, ο Ακούτις χρησιμοποίησε τις τεχνολογικές του δεξιότητες για να διαδώσει την επίγνωση της καθολικής πίστης, «συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ιστότοπου που κατέγραφε θαύματα».

