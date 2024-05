Slovenskí Branci: Τι πιστεύει, πώς δρα η παραστρατιωτική οργάνωση της Σλοβακίας – Εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο;

Σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, ο οποίος φέρει τραύματα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Την ίδια ώρα ο δράστης είναι στα χέρια των αρχών, που προσπαθούν να βρουν τα κίνητρα για τη δολοφονική του επίθεση.

Οι έως τώρα πληροφορίες των σλοβακικών μέσων ανέφεραν ότι ο 71χρονος Γιουράι Τσιντούλα – ο άνθρωπος που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ρόμπερτ Φίτσο – υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, της οποίας διετέλεσε πρόεδρός της μέχρι το 2016, είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί σε εταιρεία security.

Ωστόσο ο Ούγγρος ερευνητής δημοσιογράφος Szabolcs Panyi έρχεται να δώσει μία νέα διάσταση. Ανακάλυψε αναρτήσεις στο Facebook που φέρεται να εμφανίζουν τον Τσιντούλα ως υποστηρικτή της παραστρατιωτικής ομάδας Slovenskí Branci, γνωστής για τους δεσμούς της με το Κρεμλίνο.

Οι Slovenskí Branci (που είναι Φιλορώσοι όπως και ο Φίτσο) έχουν κατηγορηθεί για απόπειρα στρατολόγησης ανδρών σε ολόκληρη τη Σλοβακία για την παραστρατιωτική του οργάνωση. Σε μια ανάρτηση από τον Ιανουάριο του 2016, ο Τσιντούλα εμφανίζεται να εκφωνεί ομιλία δίπλα σε μέλη της ομάδας, που φορούν στρατιωτικές στολές.

Στο συνοδευτικό κείμενο που αποδίδεται στον 71χρονο, εκφράζονται εξτρεμιστικές απόψεις υπέρ των αυτοοργανωμένων πολιτοφυλακών, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν «τους κατοίκους, τη χώρα, την παράδοση, (και) τον πολιτισμό» από μετανάστες που προέρχονται από τις άλλες χώρες της Ευρώπης».

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024