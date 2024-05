Ο CEO που προσέλαβε τη γυναίκα του, έδωσε τίτλο στον σκύλο του και κατέστρεψε 3 τράπεζες

Ο Βέρνον Χιλ ετοιμαζόταν να ανοίξει το πρώτο υποκατάστημα της Commerce Bancorp στη Νέα Υόρκη, όταν η σύζυγός του, του τηλεφώνησε για να ρωτήσει εάν επιτρέπονται σκύλοι μέσα.

Η Σίρλεϊ Χιλ, που ήταν επίσης υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του υποκαταστήματος, δεν μπορούσε να μπει με το τεριέ της, τον Σερ Ντάφιλντ, σε άλλες τράπεζες. Ο Βέρνον Χιλ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, απεφάνθη ότι «αυτός ήταν ακόμη ένας ανόητος τραπεζικός κανόνας» και οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία για να ενθαρρύνει πελάτες να έρθουν στην Commerce με τους σκύλους τους.

Ο Χιλ, που σήμερα είναι 78 ετών, πίστευε ότι πολλοί τραπεζικοί κανόνες ήταν ανόητοι, σχολιάζει η Wall Street Journal, που περιγράφει σε εκτενές άρθρο την ιστορία του. Στις τρεις διαφορετικές τράπεζες που διοίκησε τα τελευταία 50 χρόνια, ήθελε να ανατρέψει τα πάντα.

Κρατούσε τις τράπεζες ανοιχτές τις Κυριακές, οργάνωνε πολυτελή πάρτι για πελάτες και υπαλλήλους και επέλεγε τις πιο ακριβές περιοχές για το άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων. Γέμιζε τα υποκατστήματα με λιχουδιές και παιχνίδια για σκύλους, όπως και με μηχανές “Magic Money”, στις οποίες οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν μετρητά, που τους περίσσευαν – πολλές φορές λίγα δολάρια από ρέστα. Η Commerce έγινε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τράπεζες στις ΗΠΑ.

Πώς απολύθηκε από τις τράπεζες, που άνοιξε

Ωστόσο οι κανόνες υπάρχουν για έναν λόγο. Και όταν τους παραβιάζεις, υπάρχουν συνέπειες. Ο Χιλ… απολύθηκε από την τράπεζά του, όταν το ΔΣ έδειξε την πόρτα της εξόδου στον ιδρυτή.

Προηγήθηκε μία έρευνα των ρυθμιστικών αρχών, που κατηγορούσαν τον Χιλ για πρακτικές σύγκρουσης συμφερόντων. Μεταξύ άλλων πλήρωνε στη σύζυγό του αμοιβές εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και μάρκετινγκ.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε και την Metro Bank, όταν ξέσπασε ένα λογιστικό σκάνδαλο.

Το πιο πρόσφατο project του ήταν η Republic First Bancorp στη Φιλαδέλφεια, που πέρασε πρόσφατα στον έλεγχο των αρχών, αφού οι μέτοχοι έδειξαν και πάλι την πόρτα της εξόδου στον Χιλ, σε μία τελευταία προσπάθεια να τη σώσουν.

Η περίπτωση της Republic First

Η Republic First – που χρεοκόπησε πριν από περίπου μία εβδομάδα – ήταν η τέταρτη μεγάλη τραπεζική κατάρρευση από τις αρχές του 2023. Μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, της Signature Bank, αλλά και της First Republic, άρχισε να δέχεται ισχυρές πιέσεις και η Republic First. Εν μέρει αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι έμοιαζε πολύ το όνομά της με την First Republic, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχε παρόμοια προβλήματα με τις προαναφερθείσες τράπεζες.

Όλες προσπάθησαν να αναπτυχθούν με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά βρέθηκαν να είναι υπερεκτεθειμένες στο ρίσκο, όταν η Federal Reserve άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια. Τα ομόλογα, στα οποία είχαν επενδύσει, είδαν την αξία τους να χάνεται, την ίδια ώρα που πελάτες απέσυραν τα χρήματά τους από τους καταθετικούς λογαριασμούς για να αναζητήσουν τοποθετήσεις με υψηλότερες αποδόσεις.

Αν και είχε εκδιωχθεί από την First Republic ήδη από το 2022, κληροδότησε στη νέα ηγεσία μία σωρεία προβλημάτων, στην οποία ήρθε να προστεθεί η τραπεζική κρίση του 2023. Έτσι ο νέος επικεφαλής δεν μπόρεσε να αντλήσει τα χρήματα, που χρειάζεται για να κλείσει τις τρύπες στον ισολογισμό. Η τράπεζα θεωρήθηκε αφερέγγυα και πουλήθηκε στην ανταγωνίστρια Fulton Financial.

Το μότο του: Θαυμαστές! Όχι πελάτες…

Επηρεασμένος περισσότερο από επιχειρηματικά μοντέλα, που έχουν ακολουθήσει αλυσίδες ταχυφαγείων όπως τα Burger King, ο Χιλ δηλώνει «πρώτα λιανοπωλητής και μετά τραπεζίτης», σύμφωνα με το βιβλίο του «Fans! Not Customers: How to Create Growth Companies in a No Growth World» (Θαυμαστές! Όχι πελάτες: Πώς να δημιουργήσεις ανάπτυξη σε έναν κόσμο χωρίς ανάπτυξη).

Ο πατέρας του είχε μία εταιρεία real estate και ο ίδιος ανατράφηκε χωρίς πολυτέλειες, όπως έχει πει. Σπούδασε στη φημισμένη Wharton Shool του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και όταν αποφοίτησε απέρριψε πρόταση για εργασία σε τράπεζα της Νέας Υόρκης και άνοιξε εταιρεία real estate, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη νέων χώρων για τα McDonald’s και άλλες εταιρείες.

Ο chief canine officer

Ακόμη και όταν έγινε τραπεζίτης, δεν θεωρούσε εαυτόν τραπεζίτη. Άνοιξε την Commerce το 1973, κάνοντας ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην μοιάζει καθόλου στη λειτουργία της με τις άλλες 14.000 τράπεζες που υπήρχαν στη χώρα εκείνη την εποχή.

Την ώρα που άλλες τράπεζες έκαναν περικοπές, ο ίδιος έχτιζε εντυπωσιακά υποκαταστήματα με γυάλινους τοίχους, που όπως έλεγε αντιπροσώπευαν τη διαφάνεια. Εμφανιζόταν στους επενδυτές με μία μασκότ, που είχε το σήμα “C” και μοίραζε δώρα. Σε ένα δείπνο επενδυτών στη Lehman Brothers πήρε μαζί του τον Σερ Ντάφιλντ, τον οποίο είχε ανακηρύξει «chief canine officer».

Το επιθετικό μοντέλο ανάπτυξης και οι δουλειές εκατομμυρίων που έδινε στην εταιρεία της συζύγου

Ο Χιλ ακολούθησε ένα επιθετικό μοντέλο, που επί τρεις δεκαετίες έφερε ταχεία ανάπτυξη της Commerce. «Οι τραπεζίτες πάντα μου λένε ότι οι πολιτικές μου είναι γελοίες. Νομίζω ότι αυτοί είναι γελοίοι», έγραφε στο βιβλίο του.

Ο ίδιος έβλεπε τις πρακτικές του να αποδίδουν και το χρήμα να εισρέει. Έχτισε μία τεράστια ιταλικού στυλ έπαυλη στο Moorestown, τη Villa Collina, την οποία σχεδίασε η σύζυγός του, Σίρλεϊ. Είχε κελάρι με κρασιά, δωμάτια για μασάζ, αρκετές πισίνες και ένα διώροφο “lemon room”, όπου φύτευαν λεμονιές.

Ο Χιλ είχε προσλάβει την εταιρεία αρχιτεκτονικής της Σίρλεϊ, InterArch, για τον σχεδιασμό όλων των υποκαταστημάτων του. Το 2007 εκδόθηκαν οι εντολές κατάσχεσης – εξαιτίας των κατηγοριών για σύγκρουση συμφερόντων – και απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Η Commerce πουλήθηκε στην TD Bank έναντι 7 δισ. δολαρίων.

Και η μεταφορά των ιδιόρρυθμων πρακτικών στη Βρετανία

Ο Χιλ προσπάθησε στη συνέχεια να φέρει το μοντέλο της Commerce στη Βρετανία. Άνοιξε την Metro Bank το 2010, με δεκάδες υποκαταστήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μάλιστα το 2016 η τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο Σερ Ντάφιλντ είχε γίνει η μασκότ της. Είχε ακόμη και επαγγελματικές κάρτες στη διάθεσή του, που έγραφαν το όνομα και τη θέση του.

Το 2019 αποκαλύφθηκαν παρατυπίες στον τρόπο με τον οποίο η Metro όριζε το ρίσκο σε κάποια από τα δάνειά της. Η μετοχή της βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση και οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην τράπεζα. Ο Χιλ παραιτήθηκε από τη διεύθυνση της τράπεζας, στην οποία εξακολουθεί να είναι μέτοχος.