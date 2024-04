Διάβαζε αναγγελίες θανάτου. Και ανακάλυψε τη δημογραφική επιστήμη

Ένας από τους πρώτους επίσημους στατιστικολόγους της ιστορίας και πατέρας της επιστήμης της δημογραφίας γεννιέται σαν σήμερα, 24 Απριλίου 1620, στο Λονδίνο.

Ο λόγος για τον John Graunt ο οποίος μελέτησε αρχικά τον πληθυσμό του Λονδίνου και στη συνέχεια διεύρυνε τις έρευνές του. Όλα άρχισαν το 1662… κατά λάθος.

Ο Graunt διάβαζε συχνά τις αναγγελίες θανάτων και κηδειών και άρχισε να εντοπίζει διάφορα μοτίβα. Για παράδειγμα είχε προσέξει ότι τα ποσοστά θανάτων στις πόλεις ήταν υψηλότερα από εκείνα της υπαίθρου ή πως οι γυναίκες ζούσαν περισσότερο από τους άνδρες. Πολύ σύντομα κατάλαβε πως η συγκέντρωση τέτοιου είδους στοιχείων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον καθορισμό πολιτικών για τη δημόσια υγεία και όχι μόνο.

Άρχισε επίσης να μελετά τη σύνδεση των ποσοστών θνησιμότητας με τα διάφορα επαγγέλματα και την κοινωνική τάξη και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, που σήμερα θεωρούνται βασικό εργαλείο των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ζωή και η πορεία του John Graunt

Ο John ήταν το μεγαλύτερο από τα επτά ή οχτώ παιδιά των Henry και Mary Graunt. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων, που είχε μετακομίσει στο Λονδίνο από το Χάμσαϊρ.

Ο John εργάστηκε στο κατάστημα του πατέρα του μέχρι και τον θάνατο του τελευταίου, το 1662 και απέκτησε επιρροή στην πόλη. Αλλά δεν ήταν το εμπόριο που τον κέρδισε, αλλά η στατιστική.

Μαζί με τον Sir William Petty, ανέπτυξαν πρώιμες μεθόδους στατιστικής και απογραφής που παρείχαν ένα πλαίσιο για τη σύγχρονη δημογραφία. Του πιστώνεται η δημιουργία και η ευρεία διανομή του πρώτου πίνακα ζωής, στον οποίο έδινε πιθανότητες επιβίωσης σε κάθε ηλικία.

Ο Graunt θεωρείται επίσης ένας από τους πρώτους ειδικούς στην επιδημιολογία, καθώς το πιο γνωστό βιβλίο του αφορούσε κυρίως τις στατιστικές της δημόσιας υγείας. Παρουσίασε το Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality, στις 5 Φεβρουαρίου 1661, στη Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, στην οποία στη συνέχεια εξελέγη υπότροφος.

Ο Graunt επιλέχθηκε από τον βασιλιά Κάρολο ως μέλος του συμβουλίου της Βασιλικής Εταιρείας τον Νοέμβριο του 1664 και εκπροσώπησε την Εταιρεία σε διάφορες συνεδριάσεις.

Η Μεγάλη Πυρκαγιά, η καταστροφή του σπιτιού του και ο θάνατος

Το σπίτι του Graunt καταστράφηκε στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου. Ο ίδιος αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα που τελικά τον οδήγησαν να κηρύξει πτώχευση.

Την ίδια περίοδο μια από τις κόρες του έγινε μοναχή σε ένα βελγικό μοναστήρι και ο Graunt αποφάσισε να μεταστραφεί στον Καθολικισμό σε μια εποχή που Καθολικοί και Προτεστάντες αγωνίζονταν για τον έλεγχο της Αγγλίας και της Ευρώπης.

Πέθανε από ίκτερο και ηπατική νόσο σε ηλικία 53 ετών. Ο John Aubrey έγραψε ότι για τον θάνατό του «θρήνησαν όλοι οι καλοί άνθρωποι, που είχαν την ευτυχία να τον γνωρίσουν».