Η μαγική συνταγή για το hangover

Το ημερολόγιο γράφει 21 Φεβρουαρίου 1931 όταν η Dr. Miles Laboratories of Elkhart, φαρμακοβιομηχανία με έδρα την Ιντιάνα των ΗΠΑ, παρουσιάζει το Alka – Seltzer, ένα νέο φάρμακο για τον πονοκέφαλο και το κρυολόγημα.

Είναι ένα αναβράζον αναλγητικό με τρία ενεργά συστατικά: ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ), διττανθρακικό νάτριο και άνυδρο κιτρικό οξύ. Η ασπιρίνη είναι αναλγητικό και αντιφλεγμονώδες, το διττανθρακικό νάτριο είναι αντιόξινο και το κιτρικό οξύ αντιδρά με το διττανθρακικό νάτριο και το νερό για να σχηματίσει αναβρασμό.

Το αλκοόλ επιστρέφει, οι πωλήσεις απογειώνονται

Αναπτύχθηκε από τον επικεφαλής χημικό Maurice Treneer με στόχο την ανακούφιση από μικρούς πόνους, αλλά και δυσπεψία, καούρες και συμπτώματα κρυολογήματος και γρίπης. Ήταν όμως οι πρώτες φήμες που το ήθελαν να βοηθάει στην αντιμετώπιση του hangover – δηλαδή των συμπτωμάτων πονοκεφάλου, ζάλης, κόπωσης μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ – εκείνες που οδήγησαν σε απογείωση των πωλήσεών του το 1933, όπως διαβάζουμε στο This Day In Business History του Raymond L. Francis.

Καθόλου τυχαίο βεβαίως δεν ήταν το γεγονός ότι είχε μόλις λήξει η Ποτοαπαγόρευση, η οποία είχε διαρκέσει 13 ολόκληρα χρόνια στις ΗΠΑ. Το αλκοόλ έρεε άφθονο και τα… hangover πολλαπλασιάζονταν. Το Alka – Seltzer διαφημιζόταν ως το φάρμακο που προσφέρει την απαραίτητη ανακούφιση. Μία «μαγική συνταγή» για το hangover.

Πώς ανακαλύφθηκε η φόρμουλα

Σύμφωνα με το This Day in Business History η συνταγή του φαρμακευτικού σκευάσματος ανακαλύφθηκε τυχαία από τον πρόεδρο της εταιρείας Miles, Χαμπ Μπέρντσλεϊ, κατά τη διάρκεια της επιδημίας γρίπης το 1928. Επισκέφτηκε μία τοπική εφημερίδα, την The Truth, και παρατήρησε ότι κανένας από το προσωπικό δεν ασθενούσε.

Ο διευθυντής της εφημερίδας εξήγησε στον Μπέρντσλεϊ ότι με το που εμφάνιζε κάποιος υπάλληλος το παραμικρό σύμπτωμα, του έδινε ένα μείγμα ασπιρίνης και μαγειρικής σόδας.

Ο πρόεδρος της Miles μετέφερε την πληροφορία αυτή στον χημικό του, Μόρις Τρένιρ, ο οποίος και ανέπτυξε την αναβράζουσα ταμπλέτα.