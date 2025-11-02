Logo Image

Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ

Αθλητικά

Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ

Ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης σκόραρε στο φινάλε και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0.

Έχοντας τον Ορμπελίν Πινέδα σε ρόλο λυτρωτή, η ΑΕΚ νίκησε απόψε τον Παναιτωλικό με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Η Ένωση ήταν ανώτερη, έχασε πολλές ευκαιρίες, είδε τον Παπαδόπουλο να της ακυρώνει γκολ του Γιόβιτς(απόφαση που έφερε πολλά παράπονα) και τελικά πήρε αυτό που της άξιζε στις καθυστερήσεις του αγώνα χάρη στην προσωπικότητα του Μεξικανού μέσου που έδωσε την λύση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε πολύ δυνατά και στο 8′ ο Τσάβες απέκρουσε το σουτ του Καλοσκάμη. Στο 26′ ο Παναιτωλικός απάντησε με το σουτ του Μίχαλακ να μπλοκάρεται από τον Στρακόσα ενώ στο 31′ ο Ρότα δεν μπόρεσε να βρει στόχο για τους γηπεδούχους.

Στο 44′ ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, με τον Ζοάο Μάριο σε κενό τέρμα να στέλνει την μπάλα άουτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Palantir πιστεύει ότι το πανεπιστήμιο είναι ίσως χάσιμο χρόνου. Για αυτό προσλαμβάνει αποφοίτους Λυκείου

Η Palantir πιστεύει ότι το πανεπιστήμιο είναι ίσως χάσιμο χρόνου. Για αυτό προσλαμβάνει αποφοίτους Λυκείου

Η ΑΕΚ πίεζε και στο δεύτερο μέρος, έχοντας δοκάρι με τον Πορτογάλο μέσο στο 48′. Στο 74′ ο Άλεξιτς έσωσε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Γρούγιτς, ενώ στο 78′ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ γκολ του Γιόβιτς. Απόφαση που έφερε έντονα παράπονα και αντιδράσεις από τους ”κιτρινόμαυρους”.

Τελικά η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 92′. Ο Πινέδα έπαιξε το ”1-2” με τον Ρότα και με σουτ πάνω στην κίνηση χάρισε την νίκη στην ομάδα του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube