Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ

Έχοντας τον Ορμπελίν Πινέδα σε ρόλο λυτρωτή, η ΑΕΚ νίκησε απόψε τον Παναιτωλικό με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Η Ένωση ήταν ανώτερη, έχασε πολλές ευκαιρίες, είδε τον Παπαδόπουλο να της ακυρώνει γκολ του Γιόβιτς(απόφαση που έφερε πολλά παράπονα) και τελικά πήρε αυτό που της άξιζε στις καθυστερήσεις του αγώνα χάρη στην προσωπικότητα του Μεξικανού μέσου που έδωσε την λύση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε πολύ δυνατά και στο 8′ ο Τσάβες απέκρουσε το σουτ του Καλοσκάμη. Στο 26′ ο Παναιτωλικός απάντησε με το σουτ του Μίχαλακ να μπλοκάρεται από τον Στρακόσα ενώ στο 31′ ο Ρότα δεν μπόρεσε να βρει στόχο για τους γηπεδούχους.

Στο 44′ ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, με τον Ζοάο Μάριο σε κενό τέρμα να στέλνει την μπάλα άουτ.

Η ΑΕΚ πίεζε και στο δεύτερο μέρος, έχοντας δοκάρι με τον Πορτογάλο μέσο στο 48′. Στο 74′ ο Άλεξιτς έσωσε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Γρούγιτς, ενώ στο 78′ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ γκολ του Γιόβιτς. Απόφαση που έφερε έντονα παράπονα και αντιδράσεις από τους ”κιτρινόμαυρους”.

Τελικά η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 92′. Ο Πινέδα έπαιξε το ”1-2” με τον Ρότα και με σουτ πάνω στην κίνηση χάρισε την νίκη στην ομάδα του.