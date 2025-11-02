Περίπατος με πεντάρα του ΠΑΟΚ στις Σέρρες

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, καθώς πέρασε άνετα από τις Σέρρες, επικρατώντας επί του Πανσερραϊκού με 5-0, έχοντας πολύ καλή εικόνα πάνω στον αγωνιστικό χώρο.

Το εύκολο βράδυ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου φάνηκε με το… καλημέρα. Στο 3′ από το γύρισμα του Ντεσπότοφ, ο Καρασαλίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 21′ από ασίστ του Τέιλορ, ο Οζντόεφ πέτυχε το 2-0 για να στείλει τον ”δικέφαλο” του Βορρά στα αποδυτήρια με προβάδισμα ασφαλείας.

Στο 73′ ο Οζντόεφ πέτυχε το δεύτερό του γκολ μετά από ασίστ του Ιβανούσετς… κλειδώνοντας την νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Στο 81′ ο Γιακουμάκης σε κενό τέρμα μετά από εξαιρετική πάσα του Τάισον έκανε το 4-0 και ο Μπιάνκο με τρομερό σουτ στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 5-0.