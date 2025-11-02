Το «εξπρές Λεβαδειακός» πέρασε non stop από τη Λάρισα

Μέχρι που μπορεί να φτάσει ο φετινός Λεβαδειακός; Αν συνεχίσει έτσι, τότε πολύ ψηλότερα από μια απλή θέση στην πρώτη οκτάδα της κανονικής περιόδου.

Η εντυπωσιακή ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε στη Λάρισα την ΑΕΛ με 2-0, έφτασε στους 15 βαθμούς σε 9 αγώνες και ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με τον Βόλο αφήνοντας πίσω Άρη, Κηφισιά και Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να έχει παιχνίδι λιγότερο.

Οι Βοιωτοί επέστρεψαν στις νίκες ύστερα από δύο συνεχείς ισοπαλίες, ενώ οι «βυσσινοί», που είχαν δύο δοκάρια με τον Πασά, δεν έδωσαν συνέχεια στην παρθενική νίκη τους την προηγούμενη αγωνιστική (στις Σέρρες) και παραμένουν στους 7 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 17΄ με κεφαλιά του Πεντρόσο από σέντρα του Τσάπρα, κι αφού προηγουμένως ο Μελίσσας είχε αποκρούσει το σουτ του Κωστή, για να πλησιάσει στην ισοφάριση η θεσσαλική ομάδα στο 45΄+1, το ψαλίδι του Πασά στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ προσπάθησε να απειλήσει αλλά χωρίς επιτυχία, εξαιρουμένης της προσπάθειας του Πασά που κατέληξε για δεύτερη φορά στο δοκάρι (52΄), ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο συνέχισε 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Σαγκάλ, καθώς είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές της.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κλείδωσαν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς με τον Συμελίδη, ο οποίος έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από απόκρουση του Μελίσσα σε πλασέ του Οζμπολτ.