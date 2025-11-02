Logo Image

Το «εξπρές Λεβαδειακός» πέρασε non stop από τη Λάρισα

Αθλητικά

Το «εξπρές Λεβαδειακός» πέρασε non stop από τη Λάρισα

Οι Βοιωτοί ανέβηκαν στους 15 βαθμούς και μοιράζονται την τέταρτη θέση με τον Βόλο

Μέχρι που μπορεί να φτάσει ο φετινός Λεβαδειακός; Αν συνεχίσει έτσι, τότε πολύ ψηλότερα από μια απλή θέση στην πρώτη οκτάδα της κανονικής περιόδου.

Η εντυπωσιακή ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε στη Λάρισα την ΑΕΛ με 2-0, έφτασε στους 15 βαθμούς σε 9 αγώνες και ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με τον Βόλο αφήνοντας πίσω Άρη, Κηφισιά και Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να έχει παιχνίδι λιγότερο.

Οι Βοιωτοί επέστρεψαν στις νίκες ύστερα από δύο συνεχείς ισοπαλίες, ενώ οι «βυσσινοί», που είχαν δύο δοκάρια με τον Πασά, δεν έδωσαν συνέχεια στην παρθενική νίκη τους την προηγούμενη αγωνιστική (στις Σέρρες) και παραμένουν στους 7 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 17΄ με κεφαλιά του Πεντρόσο από σέντρα του Τσάπρα, κι αφού προηγουμένως ο Μελίσσας είχε αποκρούσει το σουτ του Κωστή, για να πλησιάσει στην ισοφάριση η θεσσαλική ομάδα στο 45΄+1, το ψαλίδι του Πασά στο δοκάρι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νεκρός ο άνδρας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Νεκρός ο άνδρας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ προσπάθησε να απειλήσει αλλά χωρίς επιτυχία, εξαιρουμένης της προσπάθειας του Πασά που κατέληξε για δεύτερη φορά στο δοκάρι (52΄), ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο συνέχισε 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Σαγκάλ, καθώς είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγές της.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κλείδωσαν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς με τον Συμελίδη, ο οποίος έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από απόκρουση του Μελίσσα σε πλασέ του Οζμπολτ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube