GBL: Πρώτη εντός έδρας νίκη για τη Μύκονο

Η Μύκονος είδε το Μαρούσι να επιστρέφει από το -18, αλλά με καλάθι του Άπλμπι 6΄΄ πριν τη λήξη σημείωσε την πρώτη εντός έδρας νίκη της στην GBL (77-75), στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στην 5η αγωνιστική.

Η ομάδα των Κυκλάδων είχαν τον πλήρη έλεγχο στα πρώτα 36 λεπτά, αλλά οι παίκτες της παραλίγο να αποδειχθούν αυτόχειρες. Με επιμέρους σκορ 9-3 η Μύκονος μετέτρεψε το 66-54 στο 31΄ σε 75-57 στα 4΄38΄΄ πριν το τέλος του αγώνα.

Στο σημείο εκείνο, η αθηναϊκή ομάδα… πήρε φωτιά και με ένα εξωπραγματικό σερί 18-0 ισοφάρισε σε 75-75 στα 54 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τρίποντο του Σάλας.

Ο Μέικον αστόχησε σε τρίποντο, ο Σάλας το ίδιο μετά από επιθετικό ριμπάουντ και ο Άπλμπι στο τρανζίσιον σημείωσε το νικητήριο καλάθι της Μυκόνου στα 6΄΄ πριν την ολοκλήρωση του ματς.

Ο Άπλμπι (12 πόντοι), που ήταν καθοριστικός για την επικράτηση της γηπεδούχου και οι Έβανς (10π.), Ρέι (13), Χέσον (11) και Κάναντι (10) διακρίθηκαν για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που ανέβηκε στο 2-2.

Για το συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου, που μετρά μία νίκ και τρεις ήττες, ο Σάλας έκανε νταμπλ-νταμπλ με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ επίσης διψήφιοι σε πόντους ήταν ο Ουίλιαμς με 16 και οι Ρέινολντς, Μέικον που πρόσφεραν από 12.