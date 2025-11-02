Το μαυρισμένο μάτι και η καλή πράξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τις…απορίες για το μαυρισμένο του μάτι, έλυσε με δηλώσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς. Και δεν αφορούσε κάποια κόντρα στο παρκέ.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα “τι κάνεις, άνθρωπέ μου; Σταμάτα!”. Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω», ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» κατέληξε.

Όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε ήταν αληθινή, ο Γιάννης έγνεψε καταφατικά, με τους Μπακς να ανεβάζουν μάλιστα τις δηλώσεις του στο Χ, με τη λεζάντα «ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης».