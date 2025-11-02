Ο Σαλιμπά αρνήθηκε τη Ρεάλ για την Άρσεναλ

Στο ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος διεθνής αμυντικός Γουίλιαμ Σαλιμπά αποφάσισε τελικά να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ ως το 2030 στην αρχή της σεζόν.

Παρά το κολακευτικό ενδιαφέρον από τους Ισπανούς γίγαντες, ο 24χρονος πρώην παίκτης της Σεντ-Ετιέν επέλεξε να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στους «Κανονιέρηδες».

«Είναι πάντα δελεαστικό όταν ένας σύλλογος σαν κι αυτόν έρχεται να σε καλέσει. Για μένα, ο στόχος ήταν να μείνω στην Άρσεναλ, να κερδίσω τρόπαια πριν σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Η σύνδεση με τον “Μπόντι” (Εμπαπέ) είναι προς το παρόν με την Εθνική ομάδα», σχολίασε σε εκπομπή του Téléfoot σήμερα.

Από τότε που επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Ολιμπίκ Μαρσέιγ το 2022, ο Σαλιμπά έχει καθιερωθεί ως αδιαμφισβήτητος βασικός στην ενδεκάδα του Μίκελ Αρτέτα.