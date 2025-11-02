Η Γουλβς απέλυσε τον Βίτορ Περέιρα

Η χθεσινή ήττα από τη Φούλαμ (3-0) στην Πρέμιερ Λιγκ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Βίτορ Περέιρα, με την Γουλβς να προχωρά στην απόλυση του του Πορτογάλου προπονητή, λίγο περισσότερο από δύο μήνες αφότου είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου ως το 2028.

«Από τη στιγμή που έφτασε στο “Μολινό” τον περασμένο Δεκέμβριο ο Περέιρα και οι βοηθοί του είχαν άμεσο αντίκτυπο οδηγώντας την ομάδα σε ένα επιτυχημένο δεύτερο μισό της σεζόν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις αυτό το εξάμηνο δεν ανταποκρίνονται στα αποδεκτά πρότυπα και, κατά συνέπεια, κρίθηκε απαραίτητη μια αλλαγή», ανέφεραν οι «Λύκοι» στην ανακοίνωσή τους.

«Και τα οκτώ μέλη του προπονητικού επιτελείου του Περέιρα έχουν επίσης αποχωρήσει από τον σύλλογο. Ο Τζέιμς Κόλινς, προπονητής της Under-21, και ο Ρίτσαρντ Γουόκερ, προπονητής της Under-18, θα αναλάβουν τις προπονήσεις, ενώ ο σύλλογος θα οριστικοποιήσει τον διορισμό ενός νέου προπονητή της πρώτης ομάδας».

Με μόλις δύο βαθμούς σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος, η Γουλβς βρίσκεται στην 20ή και τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, οκτώ βαθμούς μακριά από τη 17η θέση που βρίσκεται εκτός της ζώνης υποβιβασμού, την οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει η Μπέρνλι.