Super League: Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 9η αγωνιστική στο πρωτάθλημα, η αυλαία της οποίας θα κλείσει τη Δευτέρα (3/11, 17:00) στην Τρίπολη με το παιχνίδι του Αστέρα απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ, που είδε χθες τον Ολυμπιακό να τον προσπερνά στη βαθμολογία μετά τη νίκη επί του Άρη, θα αντιμετωπίσει στις Σέρρες τον (προτελευταίο) Πανσερραϊκό προερχόμενος από πέντε συνεχείς νίκες σε Ελλάδα κι Ευρώπη, έχοντας στην άκρη του μυαλού τον ευρωπαϊκό αγώνα του (Europa League) με τη Γιουνγκ Μπόις την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έριξαν την ΑΕΚ από την κορυφή της βαθμολογίας και η αναιμική νίκη επί της Ηλιούπολης (1-0 στο 90΄+6) δεν βελτίωσε το κλίμα στις τάξεις της Ένωσης, που υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα «πονηρό» παιχνίδι.

«Πονηρό», αφενός επειδή ακολουθεί ο αγώνας με τη Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη (6/11) στο ίδιο γήπεδο για την 3η αγωνιστική στη League Phase του UEFA Conference League, αφετέρου επειδή η ομάδα του Αγρινίου με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο πέτυχε από τέσσερα γκολ με ΟΦΗ (4-2) κι Ελλάδα Σύρου (4-1).

Τέλος, η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Λεβαδειακός, θα αντιμετωπίσει στη Λάρισα την ΑΕΛ, που έβγαλε αντίδραση με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο κατακτώντας την πρώτη φετινή νίκη με το 2-0 στις Σέρρες.

Το πρόγραμμα (Κυριακή 2 Νοεμβρίου):