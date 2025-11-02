GBL: Με «κατοστάρα» το 5/5 του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους σκορ 38-24 στα τελευταία 13΄ του αγώνα με τον Ηρακλή στο ΣΕΦ, επιβλήθηκε του «Γηραιού» με 103-87 κι απολαμβάνει μόνος την κορυφή της GBL με πέντε νίκες σε πέντε παιχνίδια, μετά τη χθεσινή ήττα της ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Κορυφαίοι για τους νικητές, οι οποίοι κυριάρχησαν στις μάχες του αέρα (44 έναντιν 29 τα ριμπάουντ), ήταν οι Βεζένκοφ με 27 πόντους και 4 ριμπάουντ) και Χολ με 23 πόντους (10/10 δίποντα), οι 19 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 6 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο κι ένα μπλοκ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που ήταν ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Σμιθ και με υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου, είχε 51% στο τρίποντο (16/31) και πρώτους σκόρερ τους Ράιτ-Φόρμαν με 20 πόντους (5/8 τρίποντα), Κέλι ο οποίος πέτυχε επίσης 20 πόντους, με 6/10 τρίποντα.