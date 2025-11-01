Το έκανε… θρίλερ αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός

Σε ένα παιχνίδια για γερά νεύρα μετά το 73ο λεπτό, οπότε και αποβλήθηκε ο Μάνσα, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στους 22 βαθμούς κι ανέβηκαν στην πρώτη θέση και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που παίζει αύριο στις Σέρρες, ενώ οι «κίτρινοι» παρέμειναν στους 12, όπου συνωστίζονται τέσσερις ομάδες.

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε μέτριο επίπεδο, με τους γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο αλλά να μην έχουν ταχύτητα στο παιχνίδι τους, με μοναδική αξιόλογη στιγμή σε αυτό το διάστημα η φάση του 12ου λεπτού, με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει γύρισμα του Ποντένσε και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί με το κεφάλι στην εξέλιξη της φάσης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρία για τον Άρη, όταν από σέντρα του Γένσεν ο Τεχέρο σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Μάνσα και κατέληξε στο αριστερό δοκάρι (46΄), για να γίνει τρία λεπτά αργότερα το 1-0: ο Ελ Κααμπί έδωσε αριστερά στον Ποντένσε, που διέσχισε το μισό γήπεδο και νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξαναβρήκαν δίχτυα με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ο Τεχέρο δεν μπόρεσε να διώξει, ο Ποντένσε σούταρε, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, αλλά η μπάλα ξανάφτασε στον Πορτογάλο που συνεργάστηκε με τον Ταρέμι, ο οποίος έγραψε το 2-0.

Στο 71΄ ο Μάνσα ανέτρεψε τον Σούντμπεργκ που είχε βγει στην πλάτη της μυνας. Πέναλτι και αποβολή για τον Βραζιλιάνο στόπερ, μμε τον Μορόν να μειώνει στο 73΄ με εκτέλεση «α λα Πανένκα».

Ο Άρης πλησίασε στην ισοφάριση στο 83΄ αλλά ο Τζολάκης νίκησε τον Αλφαρέλα, ενώ στο 87΄ ο Ροντινέι με προβολή αυτοθυσίας στο πλασέ του Παναγίδη αποσόβησε την ισοφάριση, για να αποκρούσει ο Αθανασιάδης το πλασέ του Μαρτίνς στο 90΄+3.