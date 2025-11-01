Άλωσε το Περιστέρι και ανέβηκε τέταρτη η Κηφισιά

Η εντυπωσιακή Κηφισιά έχει βάλει πλώρη για την πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος και, μέχρι τώρα, υπηρετεί άψογα τον στόχο της.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πέρασε με 2-0 από το Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με 12 βαθμούς μοιράζεται την πέμπτη θέση με Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό, Άρη, έστω με παιχνίδι περισσότερο.

Από την άλλη πλευρά, οι «κυανόλευκοι» δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ την περασμένη εβδομάδα και παρέμειναν στους 9 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καθολικά ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο κι έχασαν ευκαιρίες για να πάνε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, αλλά ο Ατρόμητος φωνάζει για τη φάση στο 9ο λεπτό, όταν ο Βιγιαφάνιες ανέτρεψε τον Μπάκου στο όριο, με τον διαιτητή Ευαγγέλου `να διατηρεί την αρχική απόφασή του για φάουλ εκτός περιοχής, παρά την κλήση του από τον VAR.

Τελικώς, ό,τι δεν πέτυχε στο πρώτο το κατόρθωσε νωρίς στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά, ανοίγοντας το σκορ στο 52΄ με το πέμπτο γκολ του Παντελίδη στο εφετινό πρωτάθλημα, μετά την αρχική απόκρουση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Τεττέη.

Ο αιφνιδιασμός είχε και συνέχεια, αφού μόλις πέντε λεπτά αργότερα κι ενώ ο Λέτο είχε ήδη ετοιμάσει την αλλαγή του, ο Αντόνισε έγραψε το 0-2 με ένα έξοχο τεχνικό σουτ στην αριστερή γωνία του Χουεσιώτη για το 0-2.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε στο 80΄ με τον Τσαντίλα, αφού χρειάστηκε η συνδρομή του VAR καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε αρχικώς υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ, με την Κηφισιά να κρατάει το σκορ ως το τέλος, μαζί και τη νίκη που την εκτόξευσε στην κατάταξη.